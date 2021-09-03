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    • Magazin
    • 03.09.2021 19:38
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    • 03.09.2021 19:38
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    Kırmızı Oda'da EDHO kasırgası estirecek gelişme! Yalan Dünya'nın sempatik ismi de yerine geliyor

    İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi haline gelen Kırmızı Oda'da 2. sezon hazırlıkları tamamlanıyor. Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle çok konuşulan usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak. Ayrıca Yalan Dünya dizisinde Açılay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek. Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek.

    Kırmızı Oda’da EDHO kasırgası estirecek gelişme!

    Kırmızı Oda'da EDHO kasırgası estirecek gelişme! Yalan Dünya'nın sempatik ismi de yerine geliyor. 2. sezonu için geri sayımın sürdüğü Kırmızı Oda'da flaş isimler kadroya dahil olmaya devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi isimler katıldı. Son olarak da projeye katılan iki isim çok konuşulacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Ali İpin dizinin kadrosuna dahil oldu. Aynı haberde yer alan bilgilere göre, dizinin 2. sezonunda insan öykülerinin süresinin daha uzun olacağı bilgisi paylaşıldı.

    2. SEZONA AZ ZAMAN KALDI

    İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi haline gelen Kırmızı Oda'da 2. sezon hazırlıkları tamamlanıyor.

    Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu.

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle çok konuşulan usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak.

        Ayrıca Yalan Dünya dizisinde Açılay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek.

        Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek.

        NİHAL YALÇIN KİMDİR?

        Nihal Yalçın 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

            İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.

            2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı.

            Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etmiştir.
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