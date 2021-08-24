Bayhan kimdir, nereli, neden hapse girdi? Popstar Bayhan Gürhan hayatı nasıl?

Bayhan kimdir, nereli, neden hapse girdi? Popstar Bayhan hayatı gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. 'Popstar' yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Bayhan Gürhan, sonrasında hayat hikayesiyle ve davranışlarıyla çok konuşulmuştu. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Popstar yarışmasıyla Türkiye'nin tanıdığı isim olan Bayhan Gürhan kimdir, nereli, neden hapse girdi?
BAYHAN KİMDİR?
14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğan Bayhan Gürhan, 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, jüri koltuğunda Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın oturduğu Kanal D'de yayınlanan ''Popstar'' yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurmuştur. Yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkarmıştır.
Bayhan, 2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı ''Kendimize Doğru'' dizisinde uzun süre rol almıştır.
Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Bayhan, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Caz Festivali"nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi eserlerini seslendirmiştir.
2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2015 yılında Ramazan ayı boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir karakterini canlandırmıştır.
2016 yılının Ekim ayında evlenmek için Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına katılmış ancak daha sonra bu programdan ayrılmıştır.