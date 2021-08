Bayhan kimdir, nereli, neden hapse girdi? Popstar Bayhan Gürhan hayatı nasıl?

Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Bayhan, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Caz Festivali"nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi eserlerini seslendirmiştir.

2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2015 yılında Ramazan ayı boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir karakterini canlandırmıştır.

2016 yılının Ekim ayında evlenmek için Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına katılmış ancak daha sonra bu programdan ayrılmıştır.