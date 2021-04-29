Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle sorgulamaları izleyiciler tarafından sıklıkla yapılıyor. Televizyonların uzun soluklu dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicileri her hafta ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 93. Yeni bölümde Sevda'nın kızı Ümit'i kazanabilmek için Demir ve Züleyha'nın arasını açma planları başarıya ulaşacak mı? Dizinin yeni bölümünü internetten canlı yayın olarak izlemek isteyenler linkleri haberimizde bulabilir.
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''Züleyha'nın sana olan sevgisinden şüphe mi ediyorsun yoksa?''
ZÜLEYHA ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!
Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!
KAZA MI? CİNAYET TEŞEBBÜSÜ MÜ?
Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.
DEMİR İÇİN SINIR ÇOKTAN AŞILDI! FİKRET İLE ARTIK CAN DÜŞMANLAR!
Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.