"ŞEF Mİ OLACAKSIN, MODEL Mİ?" DEDİ

Yarışma sonrası bir dergiye kapak oldun. Ekran önünde olmayı, modellik veya oyunculuk yapmayı düşünüyor musun bundan sonraki süreçte?

Oyunculuk düşünmüyorum. Hiçbir zaman böyle bir planım olmadı. Ajanslardan böyle teklifler geldi, sağ olsunlar. Ama ben oyunculuk yapmayı düşünmüyorum. Bir işe girdiğinde sonunu getirmen gerektiğini düşünüyorum. Ben New York'ta çalışırken işe gitmeden önce her sabah spora gidiyordum 1-2 saat. 12 saat de mesaim oluyordu. Justin adında bir şef vardı başımızda. Bir gün beni kapıda kolumdan tuttu "Karar vermen gerekiyor. Şef mi olacaksın, model mi olacaksın?" dedi. Ben de "İkisini birden yapabilirim şef" dedim. O da "Hayır, bundan sonra spora gitmeyeceksin" dedi. Restoranda kullanacağımız malzemeler için sabahları marketlerde fiyatlara bakmamı istedi. Ben de bu mantalitede ilerliyordum. Ta ki pandemiye kadar. MasterChef'e katıldıktan sonra fikrim değişti. Bir şef her şeyi yapabilir. Ana tema yemek olduğu sürece bence her şeyi yapabilir bir şef. Ben projelerimi yemek üzerine seçiyorum ama bunu istediğim gibi çeşitlendirebilirim.