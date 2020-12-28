Vizyona girdiğinde izlenme rekorları kıran Harry Potter ve Felsefe Taşı bu akşam televizyon ekranlarına gelecek. Ailecek izlenebilecek filmlerden biri olan fantastik, macera konulu filmleri severek izleyenlerin keyifli vakit geçireceği Harry Potter ve Felsefe Taşı ne zaman çekildi? Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmi ilk kez izleyecek olanlar ise Harry Potter ve Felsefe Taşı konusu ve oyuncuları hakkında bilgi edinmek istiyor.
HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Harry Potter'ın ailesi ağır ve şaibeli bir trafik kazasında ölmüştür. Öksüz ve yetim kalan Harry'nin sığınabileceği tek yer, arasının pek de iyi olmadığı teyzesinin yanıdır. Harry, tüm hayatı boyunca idari ailesi tarafından kötü davranışlarla büyütülür. Ancak Harry Potter artık 11 yaşındadır ve Harry'nin hayalleri ve yetenekleri günden güne su yüzüne çıkmaktadır. Kısa süre sonra Hogwarts büyücülük okuluna davet edilir. Artık tek amacı, ailesinin bu şüpheli kazasını araştırmak ve muhattaplarını cezalandırmaktır.
HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Orijinal adı : Harry Potter and the Philosopher's Stone
Yönetmen : Chris Columbus
Yapım Yılı : 2002 - ABD - İngiltere
Türü : Fantastik, Macera, Aile
Oyuncular : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson
DANIEL RADCLİFFE KİMDİR?
23 Temmuz 1989 yılında Fulham, Londra'da dünyaya geldi. Annesi Marcia Gresham, BBC için çekilen The Inspector Lynley Mysteries ve Walk Away and I Stumble gibi TV filmlerinde rol almış olan bir aktristti. Sussex House School'daki eğitimini City of London School'la devam ettiren Radcliffe, okulda sahnelenen oyunlarda görev alıyordu. Henüz 10 yaşındayken ilk oyunculuk deneyimi için kamera karşısına geçti. BBC için çekilen ve Charles Dickens'ın ünlü romanı David Copperfield'ın uyarlaması olan filmde, Copperfield'ın çocukluğunu canlandırarak dikkatleri üzerine çeken Radcliffe için bu büyük bir fırsattı. Çünkü film iki parça halinde BBC'de yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Bir sene sonra Mark Pendel karakteri için aranan çocuk oyuncu sıfatlarıyla örtüştüğünü düşünerek yönetmen John Boorman, The Tailor of Panama isimli filmi için Radcliffe'i seçti. Radcliffe; Pierce Brosnan, Geoffrey Rush ve Jamie Lee Curtis gibi başarılı oyuncularla aynı yapımda yer alma şansı bulmuştu.
Ancak 2001 yılı Radcliffe'in hayatını büyük ölçüde değiştirecek olan gelişmelere gebeydi. Zira ünlü yönetmen Chris Columbus J. K. Rowling'in tüm dünyada büyük ilgi görmüş olan romanı Harry Potter'ı beyaz perdeye uyarlamak istiyordu ve Potter'ı canlandıracak olan oyuncu arayışına girmişti. Harry Potter karakterine benzerliği ve daha önce oyunculuk tecrübesi olması dolayısıyla Columbus, Radcliffe için özel bir seçme yapmak istemişti. Seçmelerde Haley Joel Osmont ve Frankie Muniz gibi güçlü rakipleri de olan Radcliffe'in anne ve babası, henüz 11 yaşında olan oğullarının bu uluslararası projede yer alıp almaması konusunda kararsızdılar ve seçmeyi kazanamazsa oyunculuğa olan ilgisini ve daha da önemlisi kendine güvenini kaybetmesinden korkuyorlardı. Bu yüzden Columbus'un davetini ilk başta reddeden ancak, "Stones in Pockets" adlı tiyatro oyununda filmin yapımcısı David Heyman ile senaryo yazarı Steve Kloves'la karşılaştıktan sonra bunu bir kez daha düşünüp olumlu yönde karar veren Alan ve Marcia, Daniel'in rolü kabul etmesi için bazı şartlar öne sürdüler. Oğullarının mümkün oldukça medyadan uzak tutulmasını ve normal bir hayat sürmesini isteyen çift, yapımcının bu şartları kabul etmesiyle Radcliffe'in seçmelere girmesine izin verdiler.
2000 yılının ağustos ayında Radcliffe'le beraber, Emma Watson ve Rupert Grint'in de Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde oynayacağı açıklandı ve büyük bir bütçe ayrılarak çekilen film, 16 Kasım 2001'de izleyiciyle buluştu. Seçmeleri kazanmasının ardından gelişen süreci Radcliffe bir röportajında şu şekilde açıklayacaktı:
Vizyona girdikten sonra tüm dünyada izlenme rekoru kıran filmin, gördüğü büyük ilgi üzerine aynı oyuncu kadrosuyla yeni serileri çekildi. 2002'deki Harry Potter and the Chamber of Secrets'ın ardından 2004'te Harry Potter and the Prisoner of Azkaban izleyiciyle buluştu. Yine 2002'de Variety Club 'Ödül' töreninde en iyi yeni oyuncu adayı olarak gösterilen Radcliffe bu ödülün sahibi oldu ve Time Kids tarafından "Yılın Kişisi" seçildi.
2005'te tamamlanan Harry Potter and the Goblet of Fire'dan sonra serinin yeni filmi Harry Potter and the Order of the Phoenix 2007'de hayranlarıyla buluştu.