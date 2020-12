Ancak 2001 yılı Radcliffe'in hayatını büyük ölçüde değiştirecek olan gelişmelere gebeydi. Zira ünlü yönetmen Chris Columbus J. K. Rowling'in tüm dünyada büyük ilgi görmüş olan romanı Harry Potter'ı beyaz perdeye uyarlamak istiyordu ve Potter'ı canlandıracak olan oyuncu arayışına girmişti. Harry Potter karakterine benzerliği ve daha önce oyunculuk tecrübesi olması dolayısıyla Columbus, Radcliffe için özel bir seçme yapmak istemişti. Seçmelerde Haley Joel Osmont ve Frankie Muniz gibi güçlü rakipleri de olan Radcliffe'in anne ve babası, henüz 11 yaşında olan oğullarının bu uluslararası projede yer alıp almaması konusunda kararsızdılar ve seçmeyi kazanamazsa oyunculuğa olan ilgisini ve daha da önemlisi kendine güvenini kaybetmesinden korkuyorlardı. Bu yüzden Columbus'un davetini ilk başta reddeden ancak, "Stones in Pockets" adlı tiyatro oyununda filmin yapımcısı David Heyman ile senaryo yazarı Steve Kloves'la karşılaştıktan sonra bunu bir kez daha düşünüp olumlu yönde karar veren Alan ve Marcia, Daniel'in rolü kabul etmesi için bazı şartlar öne sürdüler. Oğullarının mümkün oldukça medyadan uzak tutulmasını ve normal bir hayat sürmesini isteyen çift, yapımcının bu şartları kabul etmesiyle Radcliffe'in seçmelere girmesine izin verdiler.

2000 yılının ağustos ayında Radcliffe'le beraber, Emma Watson ve Rupert Grint'in de Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde oynayacağı açıklandı ve büyük bir bütçe ayrılarak çekilen film, 16 Kasım 2001'de izleyiciyle buluştu. Seçmeleri kazanmasının ardından gelişen süreci Radcliffe bir röportajında şu şekilde açıklayacaktı:

Vizyona girdikten sonra tüm dünyada izlenme rekoru kıran filmin, gördüğü büyük ilgi üzerine aynı oyuncu kadrosuyla yeni serileri çekildi. 2002'deki Harry Potter and the Chamber of Secrets'ın ardından 2004'te Harry Potter and the Prisoner of Azkaban izleyiciyle buluştu. Yine 2002'de Variety Club 'Ödül' töreninde en iyi yeni oyuncu adayı olarak gösterilen Radcliffe bu ödülün sahibi oldu ve Time Kids tarafından "Yılın Kişisi" seçildi.

2005'te tamamlanan Harry Potter and the Goblet of Fire'dan sonra serinin yeni filmi Harry Potter and the Order of the Phoenix 2007'de hayranlarıyla buluştu.