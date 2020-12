1970'ler

Fadile 1979

Canikom 1979

Nokta İle Virgül Paldır Küldür 1979

Yorgun Savaşçı Kahveci Hasan Efendi 1979

Taşı Toprağı Altın Şehir 1978

Minik Serçe Salih 1978

Yadeller 1978

Kara Murat Devler Savaşıyor 1978

Ölüm Çemberi / Kanlı Hayat 1978

Bizim Kız Adil Bey 1977

Sivri Akıllılar 1977

Ah Bu Ne Dünya 1977

Öl Seve Seve 1977

Her Gönülde Bir Aslan Yatar 1976

Alev 1976 Gülşah Küçükanne 1976

Bıktım Her Gün Ölmekten 1976

Kan Kardeşler 1976

Meraklı Köfteci Komiser Niyazi 1976

Tuzak Avni Baba 1976

Gel Barışalım 1976

Öyle Olsun Hulusi 1976

Sıralardaki Heyecan 1976

Adana Urfa Bankası 1976

Ah Bu Gençlik 1976

Bıktım Bu Hayattan 1976

Evlilik Şirketi 1976

Ne Alırsan İki Buçuk 1976

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin 1975

Minik Cadı 1975

Acele Koca Aranıyor 1975

Ateş Böceği 1975

Delisin Mümtaz 1975

Hababam Taburu 1975

İntihar 1975

Ah Nerede 1975

Curcuna 1975

Evcilik Oyunu Mümtaz 1975

Haydi Gençlik Hop Hop 1975

Sevgili Halam 1975

Çapkın Hırsız Hakkı 1975

Üç Kağıtçılar 1975

Baba Bizi Eversene, Fazıl Bey 1975

Yüreğimde Yare Var 1974

Kara Murat Ölüm Emri 1974

Kardeş 1974

Esir Hayat Hüseyin 1974

Cici Kız Asım Bey 1974

Deli Ferhat 1974

Çam Sakızı 1974

Kara Murat Kardeş Kanı 1974

Salak Milyoner Babacan Komiser 1974

Yüz Liraya Evlenilmez 1974

Düşmanlarım Çatlasın 1974

Yumurcak / Veda 1974

Uyanık Kardeşler 1974

Yalancı Yarim Derviş Başak 1973

Aşkın Zaferi / Aşk ve Vatan 1973

Vurgun 1973

Yeryüzünde Bir Melek 1973

Soyguncular 1973

Oh Olsun 1973

Bitirim Kardeşler 1973

Hayat Bayram Olsa Musa Ateşoğlu 1973

Kaynanam Kudurdu 1973

Kızın Varsa Derdin Var 1973

Özleyiş Murat 1973

Ağlıyorum 1973

Öksüzler Komiser Niyazi 1973

Zehra 1972

Şahmeran 1972

Ekmekçi Kadın Arif 1972

Yumurcak Küçük Şahit Komiser 1972

Üç Sevgili 1972

Tatlı Dillim 1972

Sev Kardeşim 1972

Aşkım Kaderim Oldu 1972

Gönül Oyunu 1972

Gülüzar 1972

O Ağacın Altında 1972

Sevgili Hocam 1972

Üç Mahkum 1972

Para 1972

Afacan Harika Çocuk 1972

İtham Ediyorum 1972

Senede Bir Gün 1971

Yumurcağın Tatlı Rüyaları 1971

Bebek Gibi Maşallah 1971

Belanın Kralı Seyfullah Bey 1971

Kezban Paris'te 1971

Satın Alınan Koca Kemal 1971

Beklenen Şarkı 1971

Gülüm, Balım, Çiçeğim 1971

Keloğlan 1971

Ali Baba Kırk Haramiler Emir 1971

Keloğlan Aramızda 1971

Ömrümce Unutamadım- Ömrümce Aradım 1971

Ateş Parçası Ulvi 1971

Bicirik İş Başında 1971

Ali Cengiz Oyunu 1971

Biricik İş Peşinde 1971

Güllü 1971

Üç Kabadayı 1971

Oyun Bitti Hayrullah Bey 1971

Sezercik Yavrum Benim 1971

Kezban Roma'da 1970

Afacan 1970

Güzel Şoför Kamil 1970

Küçük Hanımın Şoförü 1970

İşportacı Kız Hulusi Bey 1970

Küçük Hanımefendi Ömer in dayısı 1970

Saadet Şehri 1970

Sosyete Şakir 1970

Kaçak 1970

Söz Müdafanın 1970

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu Hilmi Orkan 1970