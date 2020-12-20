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    • 20.12.2020 12:55
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    ! Yeşilçam’ın unutulmaz ismi filmleri hangileri? İşte hayatı...

    . Bugün binlerce kişi kimdir? Sorusunun yanıtını arıyor. Yeşilçam’ı usta oyuncusu, beyaz bıyıklı tonton amcası, yufka yüreklisi Hulusi Kentmen 27. ölüm yıldönümünde saygı ve sevgi ile anılıyor. Geride bıraktığı oyunculuğu ile hala bıkmadan ve keyifle izlenen Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Hulusi Kentmen filmleri hangileri? İşte hayatına dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hulusi Kentmen ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte hayatı...

    Hulusi Kentmen 27. ölüm yıldönümünde anılıyor ve özlem duyuluyor. Yıllar geçse de usta oyunculuğu hafızalara kazınan ve filmleri hala aynı heyecanla izlenen Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Hulusi Kentmen filmleri hangileri? Genellikle iyi rollerde oynayan ve çok sevilen beyaz bıyıklı dedesi Hulusi Kentmen bir döneme damga vurmayı başarmıştı. Yeni nesilin merak ettiği usta oyuncunun hayatına ve filmlerine dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

    Hulusi Kentmen , 20 Ocak, 1912'de Tirnova (Bulgaristan)da doğdu. Kendisi küçükken göçler sırasında ailesiyle Türkiye'ye göç ettiler. Türkiyede Deniz Astsubay Okulundan mezun oldu ve emekli olana kadar Türk Deniz Kuvvetlerinde Astsubay olarak görev yaptı daha sonra emekli olarak sanat yaşamına atıldı.

    1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ İlçesinin Çatallı Köy'ünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi.Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.

    Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hakim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı- sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.

    Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç seslendirdi. Bazı filmlerinde ise sanatçıyı Rıza Tüzün seslendirmiştir. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı. Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 20 Aralık 1993'te Böbrek yetmezliği sonucu 81 yaşında yaşamını yitirdi.

    Filmleri :

    1980'ler

    Acı Su 1988
    Donanmanın Gülü 1987
    Acımak Tevfik Hayri 1985
    Berduşlar Sosyetede 1984
    Alev Alev Atıf 1984
    Yıldızlar da Kayar 1983
    Adile Teyze 1982
    Beni Unutma 1982
    Şıngırdak Şadiye 1982
    Kimbilir / Kibariye 1981
    İntikam Yemini 1981
    Şabancık 1981
    Tanrıya Feryat Memduh Bey 1980

    1970'ler

    Fadile 1979
    Canikom 1979
    Nokta İle Virgül Paldır Küldür 1979
    Yorgun Savaşçı Kahveci Hasan Efendi 1979
    Taşı Toprağı Altın Şehir 1978
    Minik Serçe Salih 1978
    Yadeller 1978
    Kara Murat Devler Savaşıyor 1978
    Ölüm Çemberi / Kanlı Hayat 1978
    Bizim Kız Adil Bey 1977
    Sivri Akıllılar 1977
    Ah Bu Ne Dünya 1977
    Öl Seve Seve 1977
    Her Gönülde Bir Aslan Yatar 1976
    Alev 1976 Gülşah Küçükanne 1976
    Bıktım Her Gün Ölmekten 1976
    Kan Kardeşler 1976
    Meraklı Köfteci Komiser Niyazi 1976
    Tuzak Avni Baba 1976
    Gel Barışalım 1976
    Öyle Olsun Hulusi 1976
    Sıralardaki Heyecan 1976
    Adana Urfa Bankası 1976
    Ah Bu Gençlik 1976
    Bıktım Bu Hayattan 1976
    Evlilik Şirketi 1976
    Ne Alırsan İki Buçuk 1976
    Beş Milyoncuk Borç Verir Misin 1975
    Minik Cadı 1975
    Acele Koca Aranıyor 1975
    Ateş Böceği 1975
    Delisin Mümtaz 1975
    Hababam Taburu 1975
    İntihar 1975
    Ah Nerede 1975
    Curcuna 1975
    Evcilik Oyunu Mümtaz 1975
    Haydi Gençlik Hop Hop 1975
    Sevgili Halam 1975
    Çapkın Hırsız Hakkı 1975
    Üç Kağıtçılar 1975
    Baba Bizi Eversene, Fazıl Bey 1975
    Yüreğimde Yare Var 1974
    Kara Murat Ölüm Emri 1974
    Kardeş 1974
    Esir Hayat Hüseyin 1974
    Cici Kız Asım Bey 1974
    Deli Ferhat 1974
    Çam Sakızı 1974
    Kara Murat Kardeş Kanı 1974
    Salak Milyoner Babacan Komiser 1974
    Yüz Liraya Evlenilmez 1974
    Düşmanlarım Çatlasın 1974
    Yumurcak / Veda 1974
    Uyanık Kardeşler 1974
    Yalancı Yarim Derviş Başak 1973
    Aşkın Zaferi / Aşk ve Vatan 1973
    Vurgun 1973
    Yeryüzünde Bir Melek 1973
    Soyguncular 1973
    Oh Olsun 1973
    Bitirim Kardeşler 1973
    Hayat Bayram Olsa Musa Ateşoğlu 1973
    Kaynanam Kudurdu 1973
    Kızın Varsa Derdin Var 1973
    Özleyiş Murat 1973
    Ağlıyorum 1973
    Öksüzler Komiser Niyazi 1973
    Zehra 1972
    Şahmeran 1972
    Ekmekçi Kadın Arif 1972
    Yumurcak Küçük Şahit Komiser 1972
    Üç Sevgili 1972
    Tatlı Dillim 1972
    Sev Kardeşim 1972
    Aşkım Kaderim Oldu 1972
    Gönül Oyunu 1972
    Gülüzar 1972
    O Ağacın Altında 1972
    Sevgili Hocam 1972
    Üç Mahkum 1972
    Para 1972
    Afacan Harika Çocuk 1972
    İtham Ediyorum 1972
    Senede Bir Gün 1971
    Yumurcağın Tatlı Rüyaları 1971
    Bebek Gibi Maşallah 1971
    Belanın Kralı Seyfullah Bey 1971
    Kezban Paris'te 1971
    Satın Alınan Koca Kemal 1971
    Beklenen Şarkı 1971
    Gülüm, Balım, Çiçeğim 1971
    Keloğlan 1971
    Ali Baba Kırk Haramiler Emir 1971
    Keloğlan Aramızda 1971
    Ömrümce Unutamadım- Ömrümce Aradım 1971
    Ateş Parçası Ulvi 1971
    Bicirik İş Başında 1971
    Ali Cengiz Oyunu 1971
    Biricik İş Peşinde 1971
    Güllü 1971
    Üç Kabadayı 1971
    Oyun Bitti Hayrullah Bey 1971
    Sezercik Yavrum Benim 1971
    Kezban Roma'da 1970
    Afacan 1970
    Güzel Şoför Kamil 1970
    Küçük Hanımın Şoförü 1970
    İşportacı Kız Hulusi Bey 1970
    Küçük Hanımefendi Ömer in dayısı 1970
    Saadet Şehri 1970
    Sosyete Şakir 1970
    Kaçak 1970
    Söz Müdafanın 1970
    Yumurcak Köprüaltı Çocuğu Hilmi Orkan 1970

    1960'lar

    Yumurcak 1969
    yşecik Yuvanın Bekçileri 1969
    Ateşli Çingene 1969
    Altın Kalpler 1969
    Kınalı Yapıncak 1969
    Kızım Ve Ben 1969
    Serseri Kabadayı 1969
    Tel Örgü 1969
    Kınalı Keklik Muhtar 1969
    Cilveli Kız Hayrullah Bey 1969
    Boş Çerçeve Osman 1969
    Melikşah 1969
    Bağdat Hırsızı 1968
    İstanbul Tatili 1968
    Gül ve Şeker 1968
    Atlı Karınca Dönüyor 1968
    Hırsız Kız 1968
    Kadın Asla Unutmaz 1968
    Bizansı Titreten Adam 1967
    Pranga Mahkumu Mansur Paşa 1967
    Bir Katil Sevdim 1967
    Şark Yıldızı 1967
    Osmanlı Kabadayısı Haşmet Paşa 1967
    Ringo Kazım 1967
    Paşa Kızı 1967
    Kenarın Dilberi 1966
    Denizciler Geliyor 1966
    Efkarlıyım Abiler 1966
    Affet Sevgilim 1966
    Sokak Kızı 1966
    Çıtkırıldım Cemil Akın 1966
    Kart Horoz 1965
    Senede Bir Gün 1965
    Sevgili Öğretmenim 1965
    Yalancı 1965
    Bir Gönül Oyunu 1965
    Kumarbaz 1965
    Sevişmek Yasak 1965
    Cici Kızlar 1965
    Şepkemin Altındayım 1965
    Babasına Bak Oğlunu Al 1965
    Şoförün Kızı 1965
    Hacı Baba 1965
    Şeker Gibi Kızlar Kenan 1965
    Kırık Hayatlar 1965
    Serseri Aşık 1965
    Hıçkırık 1965
    Keşanlı Ali Destanı 1964
    Affetmeyen Kadın 1964
    Çanakkale Aslanları 1964
    Kimse Fatma Gibi Öpemez Necati 1964
    Öksüz Kız 1964
    Öp Annemin Elini 1964
    Öpüşmek Yasak 1964
    Hizmetçi Dediğin Böyle Olur 1964
    Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere 1964
    Aslan Marka Nihat (Aşk Otobüsü) 1964
    Taşralı Kız Fazıl 1964
    Bir İçim Su 1964
    Koçum Benim 1964
    Ağaçlar Ayakta Ölür Asım 1964
    Katilin Kızı Hulusi Örmen 1964
    Badem Şekeri 1963
    Beni Osman Öldürdü 1963
    Sayın Bayan 1963
    Tatlı Sert 1963
    Kendini Arayan Adam 1963
    Küçük Beyin Kısmeti 1963
    Ayşecik Fakir Prenses 1963
    Beyaz Güvercin 1963
    Tosun İle Yosun 1963
    Adanalı Tayfur 1963
    Yavaş Gel Güzelim 1963
    Şaşkın Baba 1963
    Aşk Yarışı 1962
    Çifte Kumrular 1962
    Lekeli Kadın 1962
    Beş Hikaye 1962
    Zorlu Damat Gönül`ün Babası 1962
    Ayşecik Ateş Parçası 1962
    Rıfat Diye Biri Zekai 1962
    Belalı Torun 1962
    Gönül Avcısı 1962
    Ekmek Parası 1962
    Ayşecik Yavru Melek 1962
    Çam Sakızı 1962
    Çifte Nikah 1962
    Mağrur Kadın 1962
    Meteliksiz Aşıklar 1962
    Memnu Meyva 1962
    Ne Şeker Şey 1962
    Külhan Aşkı 1962
    Küçük Hanım Avrupa'da Kaptan 1962
    Biz de Arkadaş mıyız? Necdet 1962
    Altın Kalpler 1961
    Benim Küçük Meleğim 1961
    İki Yetime 1961
    Sevimli Haydut 1961
    Tatlı Günah 1961
    Düğün Alayı 1961
    Karanlıkta Yaşayanlar 1961
    Melekler Şahidimdir 1961
    Mahalleye Gelen Gelin 1961
    Aşktan da Üstün 1960
    Yangın Var Hilmi Bey 1960
    Kanlı Firar Komiser 1960
    Bir Gelin Gitti 1960
    Ayşecik 1960
    Tayfun 1960
    Cilalı İbo'nun Çilesi 1960
    Ayşecik Şeytan Çekici 1960
    Ölüm Peşimizde Kadir Usta 1960

    1950'ler

    Düşman Yolları Kesti 1959
    Fedakar Kaptan 1959
    Vatan Uğruna 1959
    Dertli Irmak 1958
    Meçhul Kahramanlar 1958
    Ceylan Emine 1957
    Kara Bahtım 1957
    Gelinin Muradı 1957
    Beni Şafakta Vurdular 1957
    Aşıklar Kabesi Mevlana 1956
    Ebediyete Kadar 1955
    Kanlı Pınar 1955
    Yörük Ali 1955
    Canlı Karagöz / Mihriban Sultan 1954
    Efelerin Efesi 1952
    Bergama Sevdaları 1952
    İki Kafadar Deliler Pansiyonunda 1952
    Barbaros Hayrettin Paşa 1951
    Lüküs Hayat 1950
    Çete 1950
    Estergon Kalesi 1950
    Zülfikarın Gölgesinde 1950

    1940'lar

    Er Meydanı 1949
    Şehitler Kalesi 1949
    Yalan 1949
    Zehirli Şüphe 1949
    Çıldırtan Kadın 1948
    İstiklal Madalyası 1948
    Kerim'ın Çilesi 1947
    Senede Bir Gün 1946
    Sürtük 1942
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    Haberler Magazin Hulusi Kentmen ölüm yıldönümünde anılıyor! Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Hulusi Kentmen filmleri hangileri? İşte hayatı...