HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

Hulusi Kentmen , 20 Ocak, 1912'de Tirnova (Bulgaristan)da doğdu. Kendisi küçükken göçler sırasında ailesiyle Türkiye'ye göç ettiler. Türkiyede Deniz Astsubay Okulundan mezun oldu ve emekli olana kadar Türk Deniz Kuvvetlerinde Astsubay olarak görev yaptı daha sonra emekli olarak sanat yaşamına atıldı.

1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ İlçesinin Çatallı Köy'ünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi.Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.