Hercai'deki şoke eden ayrılık kartları yeniden dağıtacak! Onu son kez izledik her şey baştan yazılacak... Hercai'de her şeyi altüst edecek ayrılık senaryoyu baştan yazdıracak! Onu Hercai'de son kez izleyeceğiz... 3 sezondur cuma akşamlarına imzasını atan Hercai bu başarısını sürdürmeye ve yurt dışına da taşımaya devam ediyor. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'i de şöhrete taşıyan dizi de her yeni bölümde neler olacağı merakla beklenirken sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre flaş bir isim Hercai'ye veda ediyor. İşte o haberin detayları...
Üç sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinim kadrosuna bu sezon Miran Aslanbey'in kuzeni 'Aslan Aslanbey' rolüyle Doğan Bayraktar katılmıştı.
Doğan Bayraktar, senaryo gereği ölüp, diziye veda etti.
Kadrodan ayrılan Doğan Bayraktar'dan ilk açıklama geldi.
Bayraktar, "Aslan Aslanbey için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevenlerimize teşekkür ederiz. Yakında yeni sürprizlerle görüşmek üzere..." diyerek ekranlardan çok fazla uzak kalmayacağını söyledi.
Öte yandan yakışıklı oyuncu Doğan Bayraktar kısa sürede izleyicinin kalbini çaldı desek yanlış olmaz. Özellikle Akın Akınözü ile olan benzerliğiyle dikkat çeken Doğan Bayraktar kimdir gelin bir yakından bakalım.
DOĞAN BAYRAKTAR KİMDİR?
Doğan Bayraktar, 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Nişantaşı Üniversitesi'nde Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü öğrencisidir. Üniversite eğitimini sırasında Erkan Özerman'ın düzenlediği 2015 yılında Best Model of Turkey adlı modellik yarışmasına katılan Doğan Bayraktar, Second Runner seçilmiştir.
Yarışmanın tanıtım videosunda adını duyurmak için bu yarışmaya katıldığını belirtmiş olan Doğan Bayraktar, bunun nedenini ise ilerde iyi bir oyuncu olmak istemesi olarak açıklamıştır.
Katıldığı Best Model of Turkey yarışmasından sonra oyuncu olma hayalini gerçekleştiren Doğan Bayraktar, Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisi kadrosunda yer almıştır.
Savaşçı dizisi ile ilk oyunculuk tecrübesini yaşayan Doğan Bayraktar, Berk Oktay, Murat Serezli, Alican Albayrak, Fırat Albayram gibi oyuncularla birlikte rol aldığı Savaşçı adlı dizide Üstçavuş Selçuk Yenilmez karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.