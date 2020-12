Hercai'deki şoke eden ayrılık kartları yeniden dağıtacak! Onu son kez izledik her şey baştan yazılacak... Hercai'de her şeyi altüst edecek ayrılık senaryoyu baştan yazdıracak! Onu Hercai'de son kez izleyeceğiz... 3 sezondur cuma akşamlarına imzasını atan Hercai bu başarısını sürdürmeye ve yurt dışına da taşımaya devam ediyor. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'i de şöhrete taşıyan dizi de her yeni bölümde neler olacağı merakla beklenirken sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre flaş bir isim Hercai'ye veda ediyor. İşte o haberin detayları...