EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Ekin Mert Daymaz, 2 Aralık 1990'da Hollanda'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi'nde Fitness ve Antrenörlük üzerine eğitim almıştır. Yakışıklı oyuncu 2013 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak üçüncü olmuştur. Ümit Çırak, Ayşegül Aydın ve Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri almıştır. 2014 yılında Not Defteri adlı dizide Egemen karakteri ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır.