En son ATV'de yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet karakteri ile rol alan Ekin Mert Daymaz'ın Tuba Büyüküstün ile sevgili olduğu haberleri gündemde büyük yankı uyandırdı. Gündemde sıkça Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ekin Mert Daymaz'ın sevgilisi kim? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İkiliden konuya dair bir açıklama henüz gelmedi. İşte ünlü oyuncuya dair merak edilenler…
EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?
Ekin Mert Daymaz, 2 Aralık 1990'da Hollanda'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi'nde Fitness ve Antrenörlük üzerine eğitim almıştır. Yakışıklı oyuncu 2013 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak üçüncü olmuştur. Ümit Çırak, Ayşegül Aydın ve Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri almıştır. 2014 yılında Not Defteri adlı dizide Egemen karakteri ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır.
2015 yılında da Çilek Kokusu adlı dizide Volkan karakterine hayat veren Mert Ekin Daymaz, ardından 2016 yılında yayınlanan "Hayat Sevince Güzel" adlı dizide Savaş karakterini canlandırmıştır.
En son Atv ekranlarında gösterime giren Gençliğim Eyvah adlı dizide Ahmet karakterine hayat veren Ekin Mert Daymaz, 1.87 metre boyunda, 75 kilo ve Yay burcudur.
Ekin Mert Daymaz'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2020-Gençliğim Eyvah (Ahmet) (TV Dizisi)
2018 – Ağlama Anne (Mert) (TV Dizisi)
2018 – Aşktroloji (Cem) (Sinema Filmi)
2017 – Kırlangıç Fırtınası (Şahin) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Sevince Güzel (Savaş Göçer) (TV Dizisi)
2015 – Çilek Kokusu (Volkan) (TV Dizisi)
2014 – Not Defteri (Egemen) (TV Dizisi)