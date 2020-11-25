En son ATV'de yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet karakteri ile rol alan Ekin Mert Daymaz'ın Tuba Büyüküstün ile sevgili olduğu haberleri gündemde büyük yankı uyandırdı. Gündemde sıkça Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ekin Mert Daymaz'ın sevgilisi kim? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İkiliden konuya dair bir açıklama henüz gelmedi. İşte ünlü oyuncuya dair merak edilenler…