CEMAL CAN İLE DANLA BİLİC ARASINDA NELER OLMUŞTU?



Cemal Can Canseven ile yakın arkadaş olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, canlı yayında yaptığı açıklama ile kafa karıştırdı. Danla Bilic, gündem olan 'evlilik' sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şaka yaptığını belirtti. Daha sonra iletişim ödülünde konuşan ikili şu diyalogları kurmuştu.

Danla Bilic: Hiç beklemiyordum. Ağlarım sesini duyduğum için.

Cemal Can Canseven: Seni çok özledim. Öyle böyle değil, anladın mı?

Danla Bilic 'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı' demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven'e böyle itiraf etti

Danla Bilic: Sen yeterince ağladın. Ağlama sırası bende.

Cemal Can Canseven: Çok zor ama.

Danla Bilic: Üçe kadar sayıyorum, kendimize geliyoruz.

Danla Bilic: Evlilik haberlerimiz çıktı.

Cemal Can Canseven: Şaka yapıyorsun!

Danla Bilic: Canlı yayın açtım. Biri 'Can'la evli misiniz?' yazmış. Ben de 'Evet, 5 ay evli kaldık. Sonra beni aldattı ve ayrıldık' dedim. Şaka yaptım. Her yere manşet olduk. Aşkım evlenmek zorundayız.



Cemal Can Canseven: Yok artık daha neler? Birini bulamazsak evlenecektik, o doğru. Daha yaşımız vara buna. Kızım ben buradan sonra evlilik kaldıramam.

Cemal Can, telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bir şey diyemedim, sadece 'özledim' dedim. 10 dakika sanki 3-4 saniyeymiş gibi geldi. Burada zamanın değerini çok iyi anladım" dedi.