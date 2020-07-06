Survivor Cemal Can Danla Bilic konusu ile sürekli gündeme gelmeye devam ederken konunun detaylarını bilmeyenler için haberimizde derledik. Dün akşam Sercan'ı eleme potasına gönderen Survivor Cemal Can Canseven bu akşam ki dokunulmazlığı da kazanacak mı merak konusu. En dikkat çeken başarılı yarışmacılardan biri olan Survivor Cemal Can kaptanlığı çok çok kez kazanmıştı.
SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
CEMAL CAN İLE DANLA BİLİC ARASINDA NELER OLMUŞTU?
Cemal Can Canseven ile yakın arkadaş olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, canlı yayında yaptığı açıklama ile kafa karıştırdı. Danla Bilic, gündem olan 'evlilik' sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şaka yaptığını belirtti. Daha sonra iletişim ödülünde konuşan ikili şu diyalogları kurmuştu.
Danla Bilic: Hiç beklemiyordum. Ağlarım sesini duyduğum için.
Cemal Can Canseven: Seni çok özledim. Öyle böyle değil, anladın mı?
Danla Bilic 'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı' demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven'e böyle itiraf etti
Danla Bilic: Sen yeterince ağladın. Ağlama sırası bende.
Cemal Can Canseven: Çok zor ama.
Danla Bilic: Üçe kadar sayıyorum, kendimize geliyoruz.
Danla Bilic: Evlilik haberlerimiz çıktı.
Cemal Can Canseven: Şaka yapıyorsun!
Danla Bilic 'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı' demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven'e böyle itiraf etti
Danla Bilic: Canlı yayın açtım. Biri 'Can'la evli misiniz?' yazmış. Ben de 'Evet, 5 ay evli kaldık. Sonra beni aldattı ve ayrıldık' dedim. Şaka yaptım. Her yere manşet olduk. Aşkım evlenmek zorundayız.
Cemal Can Canseven: Yok artık daha neler? Birini bulamazsak evlenecektik, o doğru. Daha yaşımız vara buna. Kızım ben buradan sonra evlilik kaldıramam.
Cemal Can, telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bir şey diyemedim, sadece 'özledim' dedim. 10 dakika sanki 3-4 saniyeymiş gibi geldi. Burada zamanın değerini çok iyi anladım" dedi.