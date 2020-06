Survivor'da sakatlıklar sonrası flaş karar alındı ve Acun Ilıcalı Survivor'da neler değişeceğini açıkladı. Survivor Nisa ile Elif'in dokunulmazlık olayında yaşadığı kaza herkese korkulu anlar yaşatmıştı. Elif ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, peki yarışmaya devam edebilecek mi? Survivor 2020'de parkurlarda ve oyunlarda neler değişecek? İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması…

SURVİVOR'DA NELER DEĞİŞECEK?



Survivor 2020'de oyun sırasında Nisa ve Elif'in yaşadığı sakatlıkların ardından Acun Ilıcalı flaş bir karar aldı. Acun Ilıcalı, Survivor'daki oyunlar için aldıkları kararı açıkladı. Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu sırasında Nisa 3 metrelik parkurdan aşağıya düşerek herkesi korkuttu. Survivor'ın başarılı yarışmacısı Elif ise aynı oyunda havuza atladığı sırada boynunu çarparak sakatlandı.



Nisa'nın ciddi bir durumu bulunmazken, Elif ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Survivor'da üst üste yaşanan talihsiz olayların ardından ise Acun Ilıcalı yeni bir karar aldı. Survivor ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, acil bir toplantı kararı aldıklarını ve oyunların hızının düşürülmesi ile ilgili bazı kararlar alınacağını söyledi.





"OYUNLARI YAVAŞLAYACAK"



Acun Ilıcalı, bunun için parkurda belli noktalarda yarışmacıları frenlemek gerektiğini söyledi. Acun Ilıcalı "Bizim için sizin sağlığınız her şeyden çok daha değerli. Belli noktalarda oyunları yavaşlatacağız" dedi. Ilıcalı bunun için acil bir şekilde önlemleri arttıracaklarını da söyledi.



"ELİF'İN SAĞLIK DURUMU İYİ"



Ilıcalı, Survivor Elif'in MR sonuçları ve raporlarının Doktor Metin Kuş tarafından İstanbul'da uygun gördüğü doktorlarla paylaşıldığını açıkladı. Elif hakkında doktorların karar verdiklerini söyleyen Acun Ilıcalı, "Doktor Metin Kuş sonuçları aldı.



Sakatlık boyunda olduğu için doktorlar her detaya baktı. Elif'in durumu iyi ve Survivor'a devam edebilecek. Yarın kendisini yanınıza yollayacağız. Mavi takım yarışmacısı Elif yarınki oyunda oynayabilecek durumda. Kendisine büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son kez Kırmızı ve Mavi olarak ikiye ayrılan takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Mavi takım, bunu kazanmak için adeta varını yoğunu ortaya koydu. Rekabetin en üst düzeyde olduğu dokunulmazlık oyununda, Kırmızı takım, dünün ardından bugün de Mavi takıma üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı kazandı. Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu, 10'a 8 skorla Kırmızı takım kazandı. Böylelikle, Mavi takım, haftanın ikinci en önemli oyununu da kaybetmiş oldu.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk dokunulmazlığı kaybettikleri için Mavi takımdan Ardahan eleme potasına giren ilk isim olmuştu. Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı da Mavi takımdan çıktı; ancak oylama yapılmadı. Zira, Elif'in bireysel dokunulmazlığı bulunduğundan dolayı Mavi takım yarışmacıları olan Ardahan, Evrim, Yasin ve Sercan eleme adayı oldu. Bilindiği gibi, toplamda dört eleme adayının bulunması gerekiyor. Mavi takımda da Elif, bireysel dokunulmazlığın sahibi durumunda. Bu yüzden, Elif haricindeki yarışmacılar eleme adayı oldu.