Edis Görgülü'den yıllar sonra gelen itiraf: Rezil oldum, çok utandım...

Edis Görgülü, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. İbrahim Selim'in sorularına samimi şekilde yanıt veren Edis Görgülü'den herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Edis Görgülü, Ozan Çolakoğlu ile çıktığı ilk Bodrum konserinde yaşadıklarını anlattı. Repertuarında olan Queen grubunun 'We Will Rock You' şarkısını ezberlemediğini söyleyen popçu, kendince bir şey düşündüğünü anlattı.



Şarkının sözlerinin fotoğrafını çektiğini söyleyen Edis, "Telefonun flash'ını açıp herkesi çekiyormuş gibi yaparım, o ara sözleri okurum diye düşünmüştüm" dedi.