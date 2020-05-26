Edis Görgülü'den yıllar sonra gelen itiraf: Rezil oldum, çok utandım...

Edis Görgülü, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. İbrahim Selim'in sorularına samimi şekilde yanıt veren Edis Görgülü'den herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Edis Görgülü, Ozan Çolakoğlu ile çıktığı ilk Bodrum konserinde yaşadıklarını anlattı. Repertuarında olan Queen grubunun 'We Will Rock You' şarkısını ezberlemediğini söyleyen popçu, kendince bir şey düşündüğünü anlattı.
Şarkının sözlerinin fotoğrafını çektiğini söyleyen Edis, "Telefonun flash'ını açıp herkesi çekiyormuş gibi yaparım, o ara sözleri okurum diye düşünmüştüm" dedi.
"O AN ÇOK UTANMIŞTIM"
Ancak konserde flash'ı açtığı an çektiği fotoğrafı bulamadığını söyleyen Edis, şarkının sözlerini uydurduğunu ve rezil olduğunu dile getirdi: O an çok utanmıştım hatta ter içinde kaldım.
İbrahim Selim'in "Bugüne kadar baştan sona kötü geçen bir konserin oldu mu?" sorusuna da yanıt veren ünlü popçu, "Bodrum konseri baştan sona sıkıntılıydı. Sanırım ilk büyük konserim olduğu için çok heyecanlıydım, o yüzden bir sürü aksilik oldu" ifadelerini kullandı.
Konser için iki kıyafet seçip yanında götürdüğünü söyleyen Görgülü, "Şarkı arasında iki dakikada giyinirim dedim ve beyaz bir kombin yapmıştım. Sıcaktan siyah pantolon üzerime yapışmıştı ve bir türlü çıkmadı. Söyleyeceğim şarkı da Mor ve Ötesi'nin 'Bir Derdim Var' şarkısıydı" şeklinde konuştu. Edis, sözlerine,"Birlikte çalıştığım arkadaşım, pantolonu bacaklarımdan çekmeye çalışıyordu ve o anda şarkıyı söylemeye başladım. Sahneye geri çıktığımda şarkı bitmişti. İnsanların yüz ifadelerini görmeliydiniz. İşine bu kadar inanırsan bazen böyle şeyler olabiliyor" diye devam etti.
"DÖVMEM YOK"
Sohbetin devamında hiç dövmesi olmadığını dile getiren Edis, "İki kere dövme yaptırmayı düşündüğüm, ama dövmeci arkadaşım beni dışarı yolladı. Çünkü ben daha yaptırmadan 'Bu nasıl silinir?' diye sordum. İyi ki yaptırmamışım" dedi.
29 yaşındaki popçu, birkaç gün önce Aybüke Albere ile bir dergiye verdiği pozla günlerce konuşulmuştu. Ünlü şarkıcının, bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından silmesi dikkat çekmişti.
EDİS GÖRGÜLÜ KİMDİR?
Edis Görgülü, 28 Kasım 1990'da Londra, İngiltere'de doğdu. Kendisi doğmadan önce ebeveynleri, çalışmak ve eğitimlerini tamamlamak için Londra'ya gelmişlerdi. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalışmaktaydı. Edis 1,5-2 yaşlarındayken ailesi onu Türkiye'de büyütmenin daha doğru olacağına karar verdi ve Görgülü ailesi memleketleri olan İzmir'e yerleşti. Edis, 4 yaşında piyano dersleri aldı. Piyano kursunda piyanoyu çalmaktan ziyade doğaçlama şarkı söylemekle uğraştığını söyledi. Liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. 2007'de bu okuldayken Expo 2015 adayı olan İzmir'in tanıtılması için yapılan çalışmalarda yer aldı. Ayrıca İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı. Bir müzisyen olmak isteyince ailesi, önce okulunu bitirmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'a yerleşti. Galatasaray Üniversitesi'ndeyken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı da kazanarak bu bölüme de başladı. Ancak iki okulu birden aynı anda okumakta zorlandığı için İstanbul Üniversitesi'ni bıraktı. İstanbul'a gelince albüm hazırlamak için hemen bağlantılar kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuk ajanslarına başvurdu. 2012'de Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü dizisinde Uygar rolüyle yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda arkadaşlarıyla bir karaoke bara gitti ve burada eğlence amaçlı şarkı söylerken bardakilerin dikkatini çekti. Bu sayede menajerinden müzisyen olması yönünde teklif aldı. Menajeri Şebnem Özberk aracılığıyla ilk kez Kenan Doğulu'yla tanışarak çeşitli demolar kaydetti. Ardından Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştı.