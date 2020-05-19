Edis Görgülü bir kadınla yarı çıplak fotoğrafını önce paylaştı sonra kaldırdı! O isim...
Şarkıcı Edis, bir kadınla sarılarak verdiği pozla magazin gündemine bomba gibi düştü! Edis, Instagram hesabından bir kadınla sarıldığı pozunu 'Yazdır artık' notuyla yayınlayan 29 yaşındaki popçunun, 11 yıllık sevgilisi Aylin Önce ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Sosyal medyadan yarı çıplak ve siyah - beyaz olan fotoğrafı paylaşan ve ardından hemen silen Edis Görgülü'nün arka arkaya yaptığı bu hamleler, akıllara "Edis'in yanındaki kişi sevgilisi mi?" sorularını getirdi. Fotoğraftaki kadın ise burnundaki hızmadan dolayı bakın hangi şarkıcı olduğu ileri sürüldü...
19.05.2020 16:33
- Son Güncelleme: 19.05.2020 16:43
"İzmir'de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13-14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar Aybüke'nin sesini hayranlıkla dinliyordum. Benim de ergenlik zamanım, sesim kötüydü."
DİĞER GALERİLER