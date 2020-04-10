Oyuncu Müge Boz, Caner Erdeniz'den olan kızı Vina'yla bu karesine şöyle yazdı: "Bu çocuk kime benziyor! Biz Caner ile yüzde 51 anne, yüzde 49 babada anlaştık..."
Oyuncu Müge Boz, Caner Erdeniz'den olan kızı Vina'yla bu karesine şöyle yazdı: "Bu çocuk kime benziyor! Biz Caner ile yüzde 51 anne, yüzde 49 babada anlaştık..."
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