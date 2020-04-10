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    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
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    45 yaşına basan 'a çifte öpücük

    Önceki gün 45 yaşına basan , kutlamayı eşi Febyo Taşyel ve oğlu Aras'la evde yaptı. Başarılı yorumcu, 'da paylaştığı bu pozuyla da kendisini tebrik eden herkese teşekkür etti.

    Çifte öpücük
    Önceki gün 45 yaşına basan Funda Arar, kutlamayı eşi Febyo Taşyel ve oğlu Aras'la evde yaptı. Başarılı yorumcu, 'da paylaştığı bu pozuyla da kendisini tebrik eden herkese teşekkür etti.

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