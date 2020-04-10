Önceki gün 45 yaşına basan Funda Arar, kutlamayı eşi Febyo Taşyel ve oğlu Aras'la evde yaptı. Başarılı yorumcu, Instagram'da paylaştığı bu pozuyla da kendisini tebrik eden herkese teşekkür etti. Önceki gün 45 yaşına basan Funda Arar, kutlamayı eşi Febyo Taşyel ve oğlu Aras'la evde yaptı. Başarılı yorumcu, Instagram'da paylaştığı bu pozuyla da kendisini tebrik eden herkese teşekkür etti.
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