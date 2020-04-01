Sosyetik Ceylan Çapa ile oyuncu Zehra Yılmaz, karantina günlerini fırsata çevirdi.
Bakımlarını da ihmal etmeyen iki güzel, yaptıkları doğal maskeleriyle poz verip özgüvenlerini de gösterdi.
Sosyetik Ceylan Çapa ile oyuncu Zehra Yılmaz, karantina günlerini fırsata çevirdi.
Bakımlarını da ihmal etmeyen iki güzel, yaptıkları doğal maskeleriyle poz verip özgüvenlerini de gösterdi.
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