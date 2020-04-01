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    • Magazin
    • 01.04.2020 Gazete
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    ile oyuncu karantina günlerini fırsata çevirdi

    Sosyetik  ile oyuncu , karantina günlerini fırsata çevirdi. Bakımlarını da ihmal etmeyen iki güzel, yaptıkları doğal maskeleriyle poz verip özgüvenlerini de gösterdi.

    Maske zamanı

    Sosyetik Ceylan Çapa ile oyuncu Zehra Yılmaz, karantina günlerini fırsata çevirdi.

    Bakımlarını da ihmal etmeyen iki güzel, yaptıkları doğal maskeleriyle poz verip özgüvenlerini de gösterdi.

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