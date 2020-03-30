Ustadan şiirli moral

Pop müziğinin duayeni Erol Evgin, en sevdiği şiirleri okuyup Instagram'da yayınlayıp moral oluşon. Evgin, 'Sevdiğim şiirleri sanatın iyileştirici gücüne inanarak sizinle paylaşıyorum' dedi. Pop müziğinin duayeni Erol Evgin, en sevdiği şiirleri okuyup Instagram'da yayınlayıp moral oluşon. Evgin, 'Sevdiğim şiirleri sanatın iyileştirici gücüne inanarak sizinle paylaşıyorum' dedi.
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