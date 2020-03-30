Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Alp Kırşan, kural bozmadı. Önceki gün oltayla avlanan oyuncu ve sunucu, kocaman bir levrek tuttu. Alp Kırşan, tuttuğu balıkla da bu karesini paylaştı. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Alp Kırşan, kural bozmadı. Önceki gün oltayla avlanan oyuncu ve sunucu, kocaman bir levrek tuttu. Alp Kırşan, tuttuğu balıkla da bu karesini paylaştı.
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