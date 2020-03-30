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    • Magazin
    • 30.03.2020 Gazete
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    balık avladı

    Uzun süredir 'da yaşayan , kural bozmadı. Önceki gün oltayla avlanan oyuncu ve sunucu, kocaman bir levrek tuttu. Alp Kırşan, tuttuğu balıkla da bu karesini paylaştı.

    Oltacı çocuk iş başında
    Uzun süredir 'da yaşayan , kural bozmadı. Önceki gün oltayla avlanan oyuncu ve sunucu, kocaman bir levrek tuttu. Alp Kırşan, tuttuğu balıkla da bu karesini paylaştı.

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