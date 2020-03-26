Ünlü popçu Ece Seçkin, geçtiğimiz hafta pilot nişanlısının Londra'dan Türkiye'ye gelmesi üzerine kendisini Çağrı Terlemez ile birlikte karantinaya aldı.
Evinden dışarı adım atmayan güzel şarkıcı, önceki gün tatili evinin salonuna getirdi
Ece Seçkin'in kitap okurken çekilen videosunun arka fonunda ise masmavi deniz göründü. İlerleyen saniyelerde, bunun bir hile olduğu ortaya çıktı. Televizyondan manzara görüntüsü açıp TV karşısına da şezlong koyan şarkıcı, sanki tatildeymiş havası yarattı.
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