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    • Magazin
    • 26.03.2020 Gazete
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    beach! evini sahile çevirdi

    Günlerdir pilot nişanlısıyla da olan ünlü popçu ’den tekno-tatil… Popçu, televizyondan deniz manzarası açıp kumsaldaymış havası yarattı.

    Karantina beach!

    Ünlü popçu Ece Seçkin, geçtiğimiz hafta pilot nişanlısının Londra'dan Türkiye'ye gelmesi üzerine kendisini Çağrı Terlemez ile birlikte ya aldı.

    Evinden dışarı adım atmayan güzel şarkıcı, önceki gün tatili evinin salonuna getirdi

    Ece Seçkin'in kitap okurken çekilen videosunun arka fonunda ise masmavi deniz göründü. İlerleyen saniyelerde, bunun bir hile olduğu ortaya çıktı. Televizyondan manzara görüntüsü açıp TV karşısına da şezlong koyan şarkıcı, sanki tatildeymiş havası yarattı.

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