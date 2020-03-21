Karantina günleri! Ünlüler kendilerini eve kapattı



9 Mart'ta ikinci kez anne olan Bergüzar Korel, sosyal medyadan "Evinizde kalın" çağrısı yaptı. "Evde sıkıldım diye bir şey yok. Sağlık görevlilerini düşünün" diyen güzel oyuncu, ekledi:

"HEPSİ akşam eve giderken acaba sevdiklerine virüs bulaştırır mı diye korkuyorlar. Senin sıkıldığın şey ise onlar için bir lüks. Kendini değil başkalarını düşün."