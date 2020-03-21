Karantina günleri! Ünlüler kendilerini eve kapattı

Önceki gün tatil için gittiği ABD'den dönen şarkıcı Kendi, evde karantinaya girdi. Hiçbir şekilde dışarı çıkmayan ve misafir kabul etmeyen şarkıcı, "Benimle aynı uçaktaki herkes de umarım evdedir" uyarısı yaptı.
SPORA DEVAM
Pilot nişanlısının geçtiğimiz gün yurt dışı uçuşunu tamamlayıp eve gelmesiyle 14 günlük karantinaya giren Ece Seçkin, halk sağlığı açısından çok önemli olan bu kuralı bozmadı. Ünlü popçu, sevimli köpeğiyle de evinden böyle paylaşım yaptı.
ZORLU AYRILIK
DOMİNİK'TEN dönen Hakan Hatipoğlu, karantinada olduğunu açıkladı.
14 gün kuralına uyan sunucu, "10 gündür kendi evimden, ailemden uzaktayım… Tek zor gelen Gizem ve Lila'dan uzak olmak. Çok şükür iyiyim. Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir" dedi.
Yurt dışı dönüşü 14 gün kuralına uyan ünlülerin yanısıra diğer ünlüler de virüstün korunma tedbileri kapsamında kendilerini eve kapattı. İşte o ünlülerin ev halleri...
ŞEFLİĞE SOYUNDU
Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz da birçok ünlü gibi evde... Sağlıklı beslenme ve spora düşkünlüğüyle bilinen Daymaz, önceki gün mutfağa girip hayatında ilk kez protein kek yaptı.
PINAR'DAN TARİFLERKIZI ve eşiyle çağrılara kulak verip evinde kalan Pınar Altuğ Atacan, mutfaktan çıkmıyor. Güzel oyuncu, yaptığı tüm yemek tariflerini youtube hesabından canlı olarak yayınlamaya başladı.
9 Mart'ta ikinci kez anne olan Bergüzar Korel, sosyal medyadan "Evinizde kalın" çağrısı yaptı. "Evde sıkıldım diye bir şey yok. Sağlık görevlilerini düşünün" diyen güzel oyuncu, ekledi:
"HEPSİ akşam eve giderken acaba sevdiklerine virüs bulaştırır mı diye korkuyorlar. Senin sıkıldığın şey ise onlar için bir lüks. Kendini değil başkalarını düşün."
Bugün yeni yaşına giren İrem Derici, sosyal medyadaki paylaşımlarına tam gaz devam ediyor... Köpeği RudeBoy'la dün bu karesini paylaşan başarılı popçu, "Müthiş bir doğumgünü arifesi geçiriyoruz" diye yazdı.
OYUN ZAMANI
Çeşme'deki evlerinden mecbur kalmadıkça çıkmayan Larissa ve Burak Gacemer, kendilerini oyalamak için oyuna merak sardı. Brezilyalı oyuncu ve spor eğitmeni eşi, oyun sırasında da evlerinden bu kareyi paylaştı.
Düzenli olarak spor yapan Hande Yener, spor salonları kapanınca çözümü buldu. Evine spor aletleri alan 47 yaşındaki popçu, dün salonunda egzersiz yaparken çekilen görüntülerini Instagram'da paylaştı.
EVİ ÇİÇEK GİBİ
Herkes gibi evinde kalan Dilan Çiçek Deniz, dün neler yaptığını özetledi. Bütün evi dip köşe temizleyen 25 yaşındaki oyuncu, ekledi: "Annemin isteğiyle iki tatlı kaşığı pekmez içtim, koridorda kaykayla kaydım."
TEMİZLİK ŞART
Güzel oyuncu Burcu Kara da günün büyük kısmını temizlikle geçiriyor. Oğlu ve eşiyle evde kalan Kara, temizlik malzemeleriyle verdiği bu kareyle tüm Türkiye'nin özeti gibiydi...
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