Herkes gibi evinde kalan Dilan Çiçek Deniz, dün neler yaptığını özetledi. Bütün evi dip köşe temizleyen 25 yaşındaki oyuncu, ekledi: "Annemin isteğiyle iki tatlı kaşığı pekmez içtim, koridorda kaykayla kaydım."