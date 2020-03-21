Herkes gibi evinde kalan Dilan Çiçek Deniz, dün neler yaptığını özetledi. Bütün evi dip köşe temizleyen 25 yaşındaki oyuncu, ekledi: "Annemin isteğiyle iki tatlı kaşığı pekmez içtim, koridorda kaykayla kaydım."
Herkes gibi evinde kalan Dilan Çiçek Deniz, dün neler yaptığını özetledi. Bütün evi dip köşe temizleyen 25 yaşındaki oyuncu, ekledi: "Annemin isteğiyle iki tatlı kaşığı pekmez içtim, koridorda kaykayla kaydım."
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