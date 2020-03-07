Üç buçuk yıl aşk yaşadığı İlker Kaleli'den ayrıldıktan sonra uzun süre yalnız kalan Burçin Terzioğlu, aşk orucunu spor eğitmeni Umut Duygu ile bozmuştu. Güzel oyuncu ile aşkı, önceki akşam Tarabya'da baş başa yemek yedi.

Mekan çıkışı gazetecileri gören ikiliden Burçin Terzioğlu, panik yaşadı. Bir süre birlikte görüntü vermemek için uğraşan çiftin çabaları sonuçsuz kaldı. Güzel oyuncunun yaşadığı gerginlik de yüzüne yansımıştı.

Burçin Terzioğlu