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    • Magazin
    • 07.03.2020 Gazete
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    ile baş başa yemek yedi

    Üç buçuk yıl aşk yaşadığı 'den ayrıldıktan sonra uzun süre yalnız kalan , aşk orucunu spor eğitmeni ile bozmuştu. Güzel oyuncu ile aşkı, önceki akşam Tarabya'da baş başa yemek yedi.

    Burçin panikte!

    Üç buçuk yıl aşk yaşadığı İlker Kaleli'den ayrıldıktan sonra uzun süre yalnız kalan Burçin Terzioğlu, aşk orucunu spor eğitmeni Umut Duygu ile bozmuştu. Güzel oyuncu ile aşkı, önceki akşam Tarabya'da baş başa yemek yedi.

    Mekan çıkışı gazetecileri gören ikiliden , panik yaşadı. Bir süre birlikte görüntü vermemek için uğraşan çiftin çabaları sonuçsuz kaldı. Güzel oyuncunun yaşadığı gerginlik de yüzüne yansımıştı.

    Burçin Terzioğlu

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