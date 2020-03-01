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    • Magazin
    • 01.03.2020 Gazete
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    pazar alışverişine çıktı

    , dün pazar alışverişine çıktı... Pazar fileleriyle poz veren güzel oyuncu, "Ülkemizin verimli topraklarını ve güzel insanlarını çok seviyorum. Her zaman yerli üreticileri desteklerim. İnsanımız her zaman en iyisini hak ediyor" dedi.

    Pazar keyfi

    , dün pazar alışverişine çıktı... Pazar fileleriyle poz veren güzel oyuncu, "Ülkemizin verimli topraklarını ve güzel insanlarını çok seviyorum. Her zaman yerli üreticileri desteklerim. İnsanımız her zaman en iyisini hak ediyor" dedi.

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