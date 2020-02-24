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    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
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    'den 'ya eşsiz iltifat

    QUBBE Life FashionWeek kapsamında yapılan etkinliklerde kendisi ve 'nun markası 1992 için stand açan , "Benim için İdo'nun eşi benzeri yok" diye konuştu.

    Eşsiz iltifat
    QUBBE Life FashionWeek kapsamında yapılan etkinliklerde kendisi ve 'nun markası 1992 için stand açan , "Benim için İdo'nun eşi benzeri yok" diye konuştu.

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