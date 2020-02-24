QUBBE Life FashionWeek kapsamında yapılan etkinliklerde kendisi ve İdo'nun markası 1992 için stand açan Yasemin Şefkatli, 'Benim için İdo'nun eşi benzeri yok' diye konuştu. QUBBE Life FashionWeek kapsamında yapılan etkinliklerde kendisi ve İdo'nun markası 1992 için stand açan Yasemin Şefkatli, 'Benim için İdo'nun eşi benzeri yok' diye konuştu.
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