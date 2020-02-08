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    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    li futbolcu çapkınlıkta yakayı ele verdi

    li futbolcu , önceki akşam çapkınlıkta yakayı ele verdi. Potuk, kız arkadaşı için “Hanımefendiyi tanımıyorum” diyerek şaşırttı...

    Alper eve sevgili markete

    Yeşil sahalar yerine aşk hayatında depara kalkan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, önceki akşam yine çapkınlık turundaydı. Güzel oyuncu Tuvana Türkay'la aşkını noktaladıktan sonra her gece farklı bir güzelle gecelerde yakalanan Potuk, en son Kasım 2019'da iki güzelle bir mekan çıkışı yakayı ele vermişti.

    AŞKINI TANIMADI!
    Çapkınlığın kitabını yazan 28 yaşındaki futbolcu, önceki akşam da Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı'nda kız arkadaşıyla baş başa yemekteydi. Mekandan esmer güzeliyle çıkan Potuk, flaşların patlamasıyla şoke oldu. Gizemli güzel, markete kaçarken futbolcu da evinin yolunu tuttu. Bu arada Potuk, dakikalar önce romantik anlar yaşadığı genç kız için "Hanımefendiyi tanımıyorum" dedi.

    ALPER EVE SEVGİLİ MARKETE

    İkili, mekan çıkışı flaşlar patlayınca birbirlerinden ayrılıp ayrı yönlere kaçtı.

    Bir süre markette bekleyen genç kadın, daha sonra taksiye atlayıp gözden kayboldu.

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