Bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Taç Ödülleri, önceki akşamki törenle sahiplerini buldu. Portaxe adlı mekandaki geceye ünlüler akın etti.
'Yüzyılın Divası' ödülünü alan Bülent Ersoy, "Bu ödülü usta hocam Müzeyyen Senar'ın mezarına götüreceğim" diye konuştu.
Ersoy, yine iddialı tarzıyla dikkat çekti.
Popçu Nihan Akın, 'Yılın Çıkış Yapan Yorumcusu' ödülünü aldı.
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