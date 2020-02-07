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    • 07.02.2020 07:02

    'Yüzyılın Divası' ödülünü alan 'dan 'a büyük vefa

    Bu yıl ikincisi düzenlenen , önceki akşamki törenle sahiplerini buldu. Portaxe adlı mekandaki geceye ünlüler akın etti. 'Yüzyılın Divası' ödülünü alan , "Bu ödülü usta hocam 'ın mezarına götüreceğim" diye konuştu.

    Yüzyılın vefası

    Bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Taç Ödülleri, önceki akşamki törenle sahiplerini buldu. Portaxe adlı mekandaki geceye ünlüler akın etti.

    'Yüzyılın Divası' ödülünü alan , "Bu ödülü usta hocam Müzeyyen Senar'ın mezarına götüreceğim" diye konuştu.


    Ersoy, yine iddialı tarzıyla dikkat çekti.


    Popçu Nihan Akın, 'Yılın Çıkış Yapan Yorumcusu' ödülünü aldı.

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