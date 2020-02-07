Patroniçe Demet

Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen Demet Şener, yeni markasının heyecanını yaşıyor. 'Önümüzdeki ay hazırlıklar bitecek' diyen Şener, detay vermekten kaçındı. Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen Demet Şener, yeni markasının heyecanını yaşıyor. 'Önümüzdeki ay hazırlıklar bitecek' diyen Şener, detay vermekten kaçındı.
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