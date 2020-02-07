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    • 07.02.2020 07:02
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    • 07.02.2020 07:02

    Patroniçe Demet

    Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen , yeni markasının heyecanını yaşıyor. "Önümüzdeki ay hazırlıklar bitecek" diyen Şener, detay vermekten kaçındı.

    Patroniçe Demet
    Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen , yeni markasının heyecanını yaşıyor. "Önümüzdeki ay hazırlıklar bitecek" diyen Şener, detay vermekten kaçındı.

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