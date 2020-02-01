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    • 01.02.2020 07:02
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    • 01.02.2020 07:02

    ’ın yazıp oynadığı ''nın galası yapıldı

    ’ın yazıp oynadığı adlı filmin galası yapıldı. Kahkaha tufanının estiği galada Özay’ı aşkı yalnız bırakmadı. Özay, "Eski Yeşilçam filmlerinin tadını alacağınızı düşündüğümüz sıcak bir aile komedisi yaptığımıza inanıyoruz. Umarız bol bol gülersiniz" diye konuştu.

    Eltilerin galası

    Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde oynadığı 'nın galası önceki akşam Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

    Özay, "Eski Yeşilçam filmlerinin tadını alacağınızı düşündüğümüz sıcak bir aile komedisi yaptığımıza inanıyoruz. Umarız bol bol gülersiniz" diye konuştu.


    Mustafa Aksakallı- Ezgi Mola


    Gökçe Bahadır, çizmeleriyle dikkat çekti.


    TARZIYLA ŞAŞIRTTI
    Emre Erdemoğlu'nun Kurşun Asker adlı koleksiyonundan bir takım giyen , stiliyle geceye damga vurdu.


    Sarp Apak geceye eşi Bengisu Uzunöz ile katıldı.


    Özay'ın sevgilisi Barış Arduç, "En az Gupse kadar heyecanlıyım" dedi.


    Öykü Karayel- Can Bonomo

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