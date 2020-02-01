Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde oynadığı Eltilerin Savaşı'nın galası önceki akşam Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.
Özay, "Eski Yeşilçam filmlerinin tadını alacağınızı düşündüğümüz sıcak bir aile komedisi yaptığımıza inanıyoruz. Umarız bol bol gülersiniz" diye konuştu.
Mustafa Aksakallı- Ezgi Mola
Gökçe Bahadır, çizmeleriyle dikkat çekti.
TARZIYLA ŞAŞIRTTI
Emre Erdemoğlu'nun Kurşun Asker adlı koleksiyonundan bir takım giyen Uraz Kaygılaroğlu, stiliyle geceye damga vurdu.
Sarp Apak geceye eşi Bengisu Uzunöz ile katıldı.
Özay'ın sevgilisi Barış Arduç, "En az Gupse kadar heyecanlıyım" dedi.
Öykü Karayel- Can Bonomo
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