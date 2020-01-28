Hande Ataizi'nin oğlu Leon (Aslan) ile aşkı Dinç Aydoğdu'nun arasından su sızmıyor. Önceki gün annesi ve cici babasıyla İstinyePark'a giden minik Leon'un keyfi yerindeydi.
Hande Ataizi'nin oğlu Leon (Aslan) ile aşkı Dinç Aydoğdu'nun arasından su sızmıyor. Önceki gün annesi ve cici babasıyla İstinyePark'a giden minik Leon'un keyfi yerindeydi.
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