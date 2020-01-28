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    • 28.01.2020 08:03
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    • 28.01.2020 08:03

    'nin oğlu ile 'nun arasından su sızmıyor

    'nin oğlu (Aslan) ile aşkı 'nun arasından su sızmıyor. Önceki gün annesi ve cici babasıyla İstinyePark'a giden minik Leon'un keyfi yerindeydi.

    Aslan cici baba

    Hande Ataizi'nin oğlu Leon (Aslan) ile aşkı Dinç Aydoğdu'nun arasından su sızmıyor. Önceki gün annesi ve cici babasıyla İstinyePark'a giden minik 'un keyfi yerindeydi.

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