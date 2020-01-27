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    • 27.01.2020 07:57
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    • 27.01.2020 07:57

    Güzel oyuncu verdiği pozla 'a benzetildi! Annesinin yorumu olay oldu

    Güzel oyuncu , geçtiğimiz gün verdiği pozla 'nın usta ismi 'a benzetildi. Kabarttığı saçlarına bant takan oyuncunun 'da paylaştığı kareye beğeni ve yorum yağdı.

    Annesinin Filiz’i

    Güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz gün verdiği pozla 'nın usta ismi Filiz Akın'a benzetildi. Kabarttığı saçlarına bant takan oyuncunun 'da paylaştığı kareye beğeni ve yorum yağdı.

    Yeni imajıyla çok beğenilen oyuncuya annesi Nuray Hanım'dan da "Filiz Akın olmuş benim papatyam" yorumu geldi.

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