Güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz gün verdiği pozla Türk Sineması'nın usta ismi Filiz Akın'a benzetildi. Kabarttığı saçlarına bant takan oyuncunun Instagram'da paylaştığı kareye beğeni ve yorum yağdı.

Yeni imajıyla çok beğenilen oyuncuya annesi Nuray Hanım'dan da "Filiz Akın olmuş benim papatyam" yorumu geldi.