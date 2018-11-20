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  • 20.11.2018 12:41
  • Son Güncelleme: 20.11.2018 13:01

Mahkemeden karar çıktı! 'na açtığı 1 milyon liralık nı kaybetti

’nun 14 yıllık eşini yeğeni Kabadayı ile aldattığı iddiasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi , eşi ile ilişki yaşadığı iddia edilen eşinin amcası Murat Başoğlu'na açtığı 1 milyon liralık nı kaybetti.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasının karar duruşmasına davacı Selçuk Kabadayı'yı temsilen Avukatı Handan Yazıcıoğlu, davalı Murat Başoğlu'nu da temsilen Tansu Öztok katıldı.Avukatı Handan Yazıcıoğlu, getirdikleri tanıkların dinlenilmesini istedi. Mahkeme hakimi Murat Umutlu, Yargıtay'ın benzer konularda üçüncü kişileri sorumlu tutmayan içtihadı bulunduğunu, davayı bitireceğini belirterek Avukat Yazıcıoğlu'nun tanık dinlenilmesi yönündeki talebini reddetti. Handan Yazıcıoğlu, davanın kabulünü, davalı Murat Başoğlu'nun Avukatı Tansu Öztok da davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, gerekçesi sonradan yazılmak üzere davanın reddine karar verdi.

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