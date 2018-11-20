İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasının karar duruşmasına davacı Selçuk Kabadayı'yı temsilen Avukatı Handan Yazıcıoğlu, davalı Murat Başoğlu'nu da temsilen Tansu Öztok katıldı.Avukatı Handan Yazıcıoğlu, getirdikleri tanıkların dinlenilmesini istedi. Mahkeme hakimi Murat Umutlu, Yargıtay'ın benzer konularda üçüncü kişileri sorumlu tutmayan içtihadı bulunduğunu, davayı bitireceğini belirterek Avukat Yazıcıoğlu'nun tanık dinlenilmesi yönündeki talebini reddetti. Handan Yazıcıoğlu, davanın kabulünü, davalı Murat Başoğlu'nun Avukatı Tansu Öztok da davanın reddine karar verilmesini istedi.
Mahkeme, gerekçesi sonradan yazılmak üzere davanın reddine karar verdi.
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