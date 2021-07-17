74'üncü Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu





En iyi yönetmen ödülünü ise "Annette" isimli filmiyle Fransız yönetmen Leos Carax aldı.



Kısa film dalında jüri özel ödülü Brezilyalı yönetmen ve senarist Jasmin Tenucci'nin "Ceu de Agosto"ya verilirken, Altın Palmiye ödülüne Hong Konglu yönetmen Tang Yi'nin "Tian Xia Wu Ya" filmi layık görüldü.

Altın Kamera ödülü de "Murina" filmiyle Hırvat asıllı yönetmen Antoneta Alamat Kusijanoviç'e verildi.

İtalyan yönetmen Marco Bellocchio, Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı. En iyi erkek oyuncu "Nitram" filmindeki rolüyle Amerikalı aktör Caleb Landry Jones, en iyi kadın oyuncu ise "Verdens Verste Menneske" filmindeki performansıyla Norveçli aktris Renate Reinsve seçildi.