Bugün Solotürk gösteri uçuşu nerede yapılacak? 29 Ekim Solotürk gösterisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

(Takvim Foto Arşiv) SOLOTÜRK ilk olarak Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

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SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Cumhuriyetin 101. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK ayrıca, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.