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Bugün Solotürk gösteri uçuşu nerede yapılacak? 29 Ekim Solotürk gösterisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Cumhuriyet'in 101’inci kuruluş yıl dönümü, Türkiye genelinde coşkulu etkinliklerle kutlanırken, SOLOTÜRK de İstanbul'da gerçekleştireceği gösteri uçuşuyla kutlamalara damgasını vuracak. Türkiye'nin gururu olan SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında iki uçakla hem selamlama uçuşu hem de nefes kesen bir gösteri sunacak.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 06:51 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 07:01
Bugün Solotürk gösteri uçuşu nerede yapılacak? 29 Ekim Solotürk gösterisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SOLOTÜRK ilk olarak Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

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SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK ayrıca, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TÜRK YILDIZLARI 29 EKİM UÇAK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet Bayramı'nda TÜRK YILDIZLARI da İzmir'de gösteri yapacak. İzmirliler Türk Yıldızları gösterisini 17.30-18.00 saatleri arasında Gündoğdu Meydanı'ndan izleyebilecek.

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