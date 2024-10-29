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29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim Salı günü FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle birçok vatandaş bu özel günde sevdikleriyle birlikte yola çıkmayı planlıyor. Ancak köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı konusunda çeşitli sorular gündeme geliyor. Özellikle Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi önemli geçiş noktalarının durumu merak ediliyor.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 06:45 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 07:01
29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim Salı günü FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli bedava mı?

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Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel günde birçok etkinlik düzenlenirken ulaşım da önemli bir gündem maddesi haline geliyor. Peki, köprü ve otoyollarda durum nasıl olacak? İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 29 EKİM'DE ÜCRETSİZ Mİ?

Köprü ve otoyolların 29 Ekim'de ücretsiz olması beklenirken henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Ücretsiz geçişin yap-işlet-devret projeleri haricinde ki köprü ve otoyollarda geçerli olması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprüler resmi tatilde ücretsiz oluyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz olarak kullanacak." dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

28 EKİM KAMUDA ÇALIŞANLAR İZİNLİ Mİ SAYILACAK?

28 Ekim Pazartesi günü 13:00'ten sonra kamuda çalışanlar izinli sayılacak. 29 Ekim Salı günü ise tam gün izinli olacaklar.

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