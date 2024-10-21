Prof. Dr. Canan Karatay öneriyor! Yağları şıpır şıpır eriten besin: Kahvaltıda tüketince...

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltıda tercih edilmesi gereken sağlıklı besinlerle bölgesel yağların azaltılabileceğini belirtiyor. Yumurtadan kuruyemişlere kadar çeşitli öneriler sunan Karatay özellikle bir besine dikkat çekiyor. İşte habere ilişkin merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
Özellikle yer fıstığı tüketilmeli
Karatay, kahvaltıda az pişmiş yumurta, menemen ve kuruyemişlerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle yer fıstığı tüketiminin yağların azaltılmasında etkili olduğunu da belirtiyor. Ekmek ve hamur işlerinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Karatay, bu besinlerin yerine meyve ve kepekli kraker gibi sağlıklı atıştırmalıkların tercih edilmesini öneriyor. Prof. Dr. Canan Karatay'a göre bu besinler yağları şıpır şıpır eritiyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Yürüyüş yapmak ve bol su içmek önemli
Karatay, sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmanın yanı sıra günde 45 dakika yürüyüş yapmanın ve yeterli su tüketiminin de önemli olduğunu ifade ediyor. Üç ana ve üç ara öğünle beslenmenin kilo kontrolüne yardımcı olacağını belirten Karatay aynı zamanda uyku düzeninin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Stresin kilo alımına neden olabileceğine dikkat çeken Karatay sağlıklı bir yaşam için doğal ve taze gıdaların tercih edilmesi gerektiğini paylaşıyor.