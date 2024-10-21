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DİSCORD AÇILACAK MI? 21 Ekim 2024 Discord erişim engeli ne zaman kalkacak, Discord neden kapatıldı?

Popüler iletişim platformu Discord'a erişim engeli getirilmesi kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Türkiye'deki milyonlarca Discord kullanıcısı, platformun neden kapatıldığını ve erişim engelinin ne zaman kaldırılacağını sorgulamaya başladı. Peki Discord neden kapatıldı? 20 Ekim 2024 Discord açılacak mı? İşte Discord erişim engeline dair merak edilen soruların yanıtları...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:50 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:50
DİSCORD AÇILACAK MI? 21 Ekim 2024 Discord erişim engeli ne zaman kalkacak, Discord neden kapatıldı?

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Son günlerde Türkiye'de Discord platformuna getirilen erişim engeli kullanıcılar arasında büyük bir merak uyandırdı. Oyun toplulukları ve çevrim içi sohbet grupları için vazgeçilmez bir uygulama olan Discord'un kapatılma nedenleri ve açılıp açılmayacağı birçok kişi tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki Discord'a neden erişim engeli getirildi? Discord'un tekrar açılması gündemde mi? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Discord'a erişim engeli neden getirildi?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord platformuna erişim engeli getirilmesine karar verildiğini açıkladı. Bu kararın ardında platformun güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaması ve toplum güvenliği endişeleri yatıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?

Şu anda Discord'un erişim engelinin kaldırılmasına dair bir açıklama yapılmadı. 9 Ekim 2024 tarihinde Discord'a getirilen erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına dair henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

DİSCORD AÇILACAK MI? 21 Ekim 2024 Discord erişim engeli ne zaman kalkacak, Discord neden kapatıldı?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Toplumun güvenliğini riske atıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, 'Discord' isimli sosyal medya platformuna, Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin gece 02.10'da aldığı kararla erişimine engel getirdiklerini paylaşarak, "Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz orada sorgulama yapamıyorlar maalesef. Orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında biz müdahil olabiliyoruz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa belki biz bugün Discord'a erişime engel getirdiğimiz için yasakçı bir zihniyetle itham edilecektik. Ama bu olaylar oldu, herkes kapatılmasını istiyor. O zaman toplumun bütün kesimleri ile gerçekten bir arada hareket etmemiz lazım. Başta aileler olmak üzere, bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemeyebiliyoruz ve Discord, kendi bilgilerini, IP adresi dahil, içerikler dahil güvenlik güçlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik" açıklamasında bulundu.

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