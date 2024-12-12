Galatasaray’dan 5 imza birden!

KAAN AYHAN'LA PRENSİP ANLAŞMA



Transfer olduğu günden bu yana teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlatan Kaan Ayhan, birçok mevkide de forma giyebiliyor. Takıma orta saha olarak gelen sonrasında stopere geçen Kaan, sakatlanmadan önce sağ bek olarak görev alıyordu. Galatasaray'ın Kaan Ayhan ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.





ABDÜLKERİM'DE İŞ İMZAYA KALDI



Abdülkerim Bardakcı'yla da nikah tazelemek için yapılan görüşmelerde iş artık imzaya kaldı. Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim, geriden oyun kurma yeteneği ve savunma becerisiyle kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu.





BERKAN KUTLU SICAK BAKIYOR



Galatasaray yönetimi Berkan Kutlu'yla da masaya oturmak ve sözleşmesini yenileme niyetinde. Bu sezon az forma şansı bulan 26 yaşındaki futbolcuya İtalyan kulüplerinden de ilgi bulunuyor.



Düzenli forma giymek isteyen Berkan Kutlu sarı-kırmızılıların teklifini henüz kabul etmese de sıcak bakıyor.





BARIŞ ALPER'İN YENİ MAAŞI



Sarı-kırmızılılar geçen sezonun yıldızı Barış Alper Yılmaz ve bu sezonun çıkış yapan ismi Yunus Akgün'ün mukavelelerinde de revize planlıyor.



Barış Alper Yılmaz'ın maaşının 1.8 milyon Euro'ya civarına denk gelen 65 milyon TL seviyesine çekmeyi planlıyor.





YUNUS AKGÜN'E DEV ZAM



16 milyon liralık yıllık ücreti bulunan Yunus Akgün'ün maaşının da 1.2 milyon Euro seviyesine denk gelen 45-50 milyon lira arasına çekilmesi düşünülüyor.



Galatasaray yönetimi ilerleyen günlerde oyuncuların temsilcileriyle bir araya gelerek imzaları attırmayı planlıyor.