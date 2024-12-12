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Galatasaray'dan 5 imza birden!

Süper Lig'de yakaladığı 6 puanlık farkın yanı sıra Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, ikili averajda da rakibinin önünde yer alıyor. Yine de şampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemeyen yönetim, gözünü iç ve dış transfere çevirdi. Aslan'da bu doğrultuda ara transfer döneminde 5 imza birden atılacağı öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:58 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:58
Galatasaray’dan 5 imza birden!

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Sezonu son iki yılda olduğu gibi yine şampiyon tamamlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Son oynanan Sivasspor maçında 10 kişi kalması ve geri düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmasını bilen Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a takılmasıyla birlikte puan farkını da 6'ya çıkarmış oldu.

Galatasaray’dan 5 imza birden!

6 puanlık farkın yanı sıra Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, ikili averajda da rakibinin önünde yer alıyor. Yine de şampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemeyen yönetim, gözünü iç ve dış transfere çevirdi.

Galatasaray’dan 5 imza birden!

ÇEKİRDEK KORUNACAK

Galatasaray son iki yılda şampiyonluğa ulaşırken büyük katkı sağlayan yerli çekirdeğini korumak istiyor. Altyapıdan yetişen Metehan Baltacı'yla sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar hem mukavele uzattı hem de genç futbolcunun maaşına zam yaptı.

Galatasaray’dan 5 imza birden!

KAAN AYHAN'LA PRENSİP ANLAŞMA

Transfer olduğu günden bu yana teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlatan Kaan Ayhan, birçok mevkide de forma giyebiliyor. Takıma orta saha olarak gelen sonrasında stopere geçen Kaan, sakatlanmadan önce sağ bek olarak görev alıyordu.

Galatasaray'ın Kaan Ayhan ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Galatasaray’dan 5 imza birden!

ABDÜLKERİM'DE İŞ İMZAYA KALDI

Abdülkerim Bardakcı'yla da nikah tazelemek için yapılan görüşmelerde iş artık imzaya kaldı. Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim, geriden oyun kurma yeteneği ve savunma becerisiyle kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray’dan 5 imza birden!

BERKAN KUTLU SICAK BAKIYOR

Galatasaray yönetimi Berkan Kutlu'yla da masaya oturmak ve sözleşmesini yenileme niyetinde. Bu sezon az forma şansı bulan 26 yaşındaki futbolcuya İtalyan kulüplerinden de ilgi bulunuyor.

Düzenli forma giymek isteyen Berkan Kutlu sarı-kırmızılıların teklifini henüz kabul etmese de sıcak bakıyor.

Galatasaray’dan 5 imza birden!

BARIŞ ALPER'İN YENİ MAAŞI

Sarı-kırmızılılar geçen sezonun yıldızı Barış Alper Yılmaz ve bu sezonun çıkış yapan ismi Yunus Akgün'ün mukavelelerinde de revize planlıyor.

Barış Alper Yılmaz'ın maaşının 1.8 milyon Euro'ya civarına denk gelen 65 milyon TL seviyesine çekmeyi planlıyor.

Galatasaray’dan 5 imza birden!

YUNUS AKGÜN'E DEV ZAM

16 milyon liralık yıllık ücreti bulunan Yunus Akgün'ün maaşının da 1.2 milyon Euro seviyesine denk gelen 45-50 milyon lira arasına çekilmesi düşünülüyor.

Galatasaray yönetimi ilerleyen günlerde oyuncuların temsilcileriyle bir araya gelerek imzaları attırmayı planlıyor.

Galatasaray’dan 5 imza birden!

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