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Suriye'nin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin'i "Şam müzakerecisi" ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?

ABD ve Fransa Suriye'nin kuzeyinde sinsi planlara girişti. Kamışlı'ya giden Amerikan - Fransız heyeti "Kürt - Kürt diyaloğu" adı verilen görüşmelerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i "Şam müzakerecesi" ilan etti. Bölgede yaşayan Kürtlere de "YPG bayrağı altında bir olun" telkinleri yapıldı. Arka planında "teröristan devleti" hesapları yatan YPG'yi meşru kılma çabalarına Ankara hiçbir surette müsaade etmezken "Barzaniler PKK/YPG'li süreci destekliyor" iddiası kafalarda soru işareti bıraktı. Üstelik bu iddiayı Barzani medyası ortaya attı. Erbil'de Almanya ve İngiltere ile yapılan "Suriye" gündemli sır görüşmeler ise dikkat çekti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 17:26 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 17:37
Suriye’nin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin’i Şam müzakerecisi ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?

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Esad zulmü ve BAAS rejiminden kurtulan Suriye'de yeni dönem şekilleniyor. Bölgede "karar verici" aktör olan Türkiye bu süreçte "Terörsüz Suriye PKK'sız Fırat" tutumunu sergiliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin aydınlık günlere kavuşacağını belirtip "DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

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TEL RIFAT - MÜNBİÇ - DEYRİZOR TAMAM

Bu doğrultuda Ankara'nın desteğiyle başlatılan "Özgürlük Şafağı" operasyonlarında Tel Rıfat - Münbiç - Deyrizor hattı terörden arındırıldı.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kurilla (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kurilla (Takvim.com.tr)

AMERİKAN - FRANSIZ HEYETİ KAMIŞLI'YA GİTTİ

ABD ve Fransa ise şeytani bir planla bölgeyi yeniden dizayn hayaline girişti.

"Özgürlük Şafağı" ile köşeye sıkışan YPG'ye can simidi olmak için bölgeye gelen ABD - Fransa heyetleri "diyalog" kisvesiyle Suriye'deki Kürt halkını PYD çatısı altında toplamaya niyetlendi.

Örgütün işgali altındaki Kamışlı'da yapılan ve "Kürt - Kürt diyaloğu" adı verilen görüşmelerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Şam müzakerecesi" ilan edildi. ABD ve Fransa'nın "Kürtler Şam'da YPG bayrağı altında bir olsun" telkinleri yaptığı öğrenildi.

Daha önce PKK'ya "teröristan" devleti kurma çizgisinde hareket eden ABD ve Batı bloğunun sinsi planlarını Ankara boşa çıkarmıştı. Suriye'deki yeni denklem sonrası YPG/PYD'yi meşrulaştırma girişimlerine Ankara hiçbir surette müsaade etmeyecek.



"BARZANİLER YPG'Lİ DİYALOG SÜRECİNİ DESTEKLİYOR"

Peki, Barzaniler bu işin neresinde?

ABD ve Fransa'nın YPG'yi meşru kılma amaçlı "Kürt - Kürt diyaloğu" oyunu Barzani medyasında geniş yankı buldu.

Rudaw'da "ABD-Fransa heyeti Rojava'da Kürt taraflarla görüşmelere başladı" başlığıyla servis edilen haberde konuk olarak alınan Ferid Sadun isimli sözde akademisyen "Barzaniler bu birliği destekliyor" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Neçirvan Barzani (Takvim.com.tr)Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Neçirvan Barzani (Takvim.com.tr)

ZAMANLAMASI MANİDAR GÖRÜŞMELER! ALMAN GİTTİ İNGİLİZ GELDİ... NE HESAPLAR YAPILDI?

Tam da bu noktada IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin peşi sıra yaptığı görüşmeler kafalarda soru işareti bıraktı.

Erbil'de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya gelen Barzani daha sonra İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Anthony David Radakin ile görüştü.

Alman hakikati gördü! Savunma Bakanı Boris Pistorius: Türkiyenin Suriyede rolü arttıAlman hakikati gördü! Savunma Bakanı Boris Pistorius: Türkiyenin Suriyede rolü arttı
Alman hakikati gördü! Savunma Bakanı Boris Pistorius: "Türkiye'nin Suriye'de rolü arttı"



Barzani - Pistorius görüşmesinde "Türkiye'nin Suriye'de rolü arttı" denildi.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Anthony David Radakin ve Neçirvan Barzani (Takvim.com.tr)İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Anthony David Radakin ve Neçirvan Barzani (Takvim.com.tr)

Barzani - Radakin görüşmesinin ana gündem maddesi de Suriye oldu.

ABD-Fransa'nın YPG'yi meşru kılma çabaları, "Barzaniler Suriye'deki diyalog sürecini destekliyor" iddiaları ve Erbil'de Almanya - İngiltere ile yapılan zamanlaması manidar görüşmeler dikkat çekti.

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