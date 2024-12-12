Suriye'nin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin'i "Şam müzakerecisi" ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?

Esad zulmü ve BAAS rejiminden kurtulan Suriye 'de yeni dönem şekilleniyor. Bölgede "karar verici" aktör olan Türkiye bu süreçte "Terörsüz Suriye PKK'sız Fırat" tutumunu sergiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin aydınlık günlere kavuşacağını belirtip " DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kurilla (Takvim.com.tr)



AMERİKAN - FRANSIZ HEYETİ KAMIŞLI'YA GİTTİ



ABD ve Fransa ise şeytani bir planla bölgeyi yeniden dizayn hayaline girişti.



"Özgürlük Şafağı" ile köşeye sıkışan YPG'ye can simidi olmak için bölgeye gelen ABD - Fransa heyetleri "diyalog" kisvesiyle Suriye'deki Kürt halkını PYD çatısı altında toplamaya niyetlendi.



Örgütün işgali altındaki Kamışlı'da yapılan ve "Kürt - Kürt diyaloğu" adı verilen görüşmelerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Şam müzakerecesi" ilan edildi. ABD ve Fransa'nın "Kürtler Şam'da YPG bayrağı altında bir olsun" telkinleri yaptığı öğrenildi.



Daha önce PKK'ya "teröristan" devleti kurma çizgisinde hareket eden ABD ve Batı bloğunun sinsi planlarını Ankara boşa çıkarmıştı. Suriye'deki yeni denklem sonrası YPG/PYD'yi meşrulaştırma girişimlerine Ankara hiçbir surette müsaade etmeyecek.