Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... "Sezar Dosyası" raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Mustafa, Sednaya Hapishanesi'ndeki durumun korkunç olduğunun altını çizerek, "yer altındaki hücrelerin diğerlerine göre çoğunlukta olduğunu" dile getirdi.

Sednaya dışında, bilinmeyen diğer yer altı hapishaneleri olduğunu ve bunları bulmaya çalıştıklarını kaydeden Mustafa, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada (hapishanelerde) hiç ışık yok. Bir odada 100 kişinin tutulduğundan bahsediyoruz. İnsanların oturması için yer yok. Hepsi ayakta durmak zorunda çünkü oturursanız çok yer kaplarsınız. Havalandırma yok, neredeyse hiç yemek yok ve insanlar düzenli olarak ölüyor. Temizlik yok. Bir kere tuvalete gidiyorsunuz, tuvalete giderken ve dönerken dövülüyorsunuz. Bazen, tuvalete giden insanlar sağ dönmüyor ya da korkunç şekilde yaralanıyor. Gerçekten çok korkunç."