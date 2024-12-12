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Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... "Sezar Dosyası" raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Kanlı Baas rejiminin çöküşüyle birlikte Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Suriye'de devrilen Esad rejiminin karanlık geçmişi yeniden gündeme geldi. Rejimin hapishanelerindeki sistematik işkenceleri belgeleyen ve "Sezar Dosyası" adıyla bilinen on binlerce fotoğraf, savaş suçlarının kanıtı olarak bir kez daha incelemeye alınıyor. Yaklaşık 11 bin kurbanın dehşet dolu görüntülerini içeren bu dosya, uluslararası hukuki süreçlerde kullanılarak adaletin sağlanması için bir adım olacak. İşte "Sezar Dosyası"nda yer alan o kareler ve Beşar Esad'ın katliam galerisi...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:51 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:53
Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Beşar Esad rejiminin kirli geçmişinin belgesi olan Sezar Dosyası yeniden açılıyor.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Suriye'de milyonları katleden kanlı Baas rejimi 8 Aralık'ta çöktü. Rejimin çökmesiyle birlikte Beşar Esad yüklü bir servetle birlikte Rusya'ya kaçarken arkasında insanlık tarihine kara leke olarak kirli bir geçmiş bıraktı.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

SEDNAYA GÜNDEMDE! SEZAR DOSYASI AÇILIYOR

Rejimin ölüm kampı olarak kullandığı Sednaya Hapishanesinde gelen görüntüler ve mahkumların anlattıkları rejimin zulmünü ortaya koyarken tarihi bir "dosya" daha gündeme geldi.

Kanlı Esad rejiminin ölüm kampı: Sednaya Hapishanesi! Ya bilinmeyenler... Mezzeden Tedmura...
Kanlı Esad rejiminin ölüm kampı: Sednaya Hapishanesi! Ya bilinmeyenler... Mezze'den Tedmur'a...

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Rejimin hapishanelerindeki sistematik işkenceleri belgeleyen ve "Sezar Dosyası" adıyla bilinen on binlerce fotoğraf, savaş suçlarının kanıtı olarak bir kez daha incelemeye alınıyor.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

NEDİR BU SEZAR DOSYASI

Sezar dosyası "Sezar" kod adlı askeri personelin çektiği ve Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen cezaevlerini ve buralarda işkence sonucu öldürülen tutsakların fotoğraflarından oluşuyor.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

11 BİN KİŞİYE AİT TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜLER

İç savaş boyunca hapishanelerden askeri hastanelere getirilen cesetleri kayıt altına alan Sezar'ın çektiği fotoğrafların, rejim güçlerince işkenceyle öldürülen yaklaşık 11 bin kişiye ait olduğu düşünülüyor.

Fotoğraflarda yer alan cesetlerdeki yaralar, rejimin hapishanelerinde alıkonulanların ne tür işkencelerden geçtiğini gözler önüne seriyor.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Suriye Acil Durum Görev Gücü (SETF) İcra Direktörü Muaz Mustafa, rejimin hapishanelerindeki işkencelerin kapsamına, "Sezar" kod adlı eski rejim askerinin çektiği fotoğraflara ve bu fotoğrafların hukuki süreçlere etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Mustafa, ABD merkezli SETF ile 2011'den bu yana Esad rejiminin vahşetine son verilmesi için yürüttükleri çalışmalar kapsamında savaş suçlarını belgelediklerini, rejimdeki bazı suçlulara karşı yasal işlem başlattıklarını ifade etti.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

İnsani yardım çalışmaları yaptıklarını da kaydeden Mustafa, daha önce rejim ordusunda görev yapan ve iç savaş boyunca askeri hastanelere getirilen cesetleri kayıt altına almakla sorumlu "Sezar" kod adlı askerin çektiği fotoğraflara ilişkin konuştu.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

"SEZAR İLE ESAD REJİMİNİN DEVRİLDİĞİ GÜN KONUŞTUM İKİMİZ DE AĞLADIK"

Mustafa, Esad rejiminin çökmesiyle yeniden odak noktası haline gelen, rejim tarafından işkence ve insanlık dışı yöntemlerle öldürülen binlerce kişinin fotoğraflarını çeken "Sezar"ı bizzat tanıdığını söyledi.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

"Sezar ile bugün ve Esed rejiminin devrildiği gün konuştum. İkimiz de bir süre ağladık" diye konuşan Mustafa, "Sezar" ve "Mezarcı" kod adlarıyla bilinen kişiler gibi önemli tanıkların korunması için finansman sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Mustafa, "Bir noktada Sezar yüzünü dünyaya gösterecek ve herkes bu kahramanı tanıyacak." dedi.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

SETF, Sezar fotoğraflarını koruma ve saklama görevini yürütüyor

Mustafa, icra direktörü olduğu SETF'nin, rejimin savaş suçlarını gözler önüne seren Sezar fotoğraflarını "koruma ve saklama" görevini yürüttüğünü ifade etti.

Sezar'ı Avrupa Parlamentosuna, İngiltere Parlamentosuna, ABD Kongresine ve Birleşmiş Milletlere götürmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Mustafa, "Sezar'ı ABD'ye 6 kere getirdik. Bunun sonucunda da taslağını hazırlamaya yardım ettiğimiz ve Esed rejiminden kurtulmada önemli rolü olan Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası çıktı." ifadelerini kullandı.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Başlığında "Sezar" kod adının yer aldığı, Suriye'de Esad rejimi ve destekçisi Rusya ile İran'ın faaliyetlerine yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa, ABD Kongresinde Aralık 2019'da kabul edilmiş, 17 Haziran 2020'de yürürlüğe girmişti.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

"SEZAR'IN FOTOĞRAFLARI, SEDNAYA'DA OLANLARA IŞIK TUTUYOR"

Sezar'ın çektiği fotoğrafların, Sednaya Hapishanesi gibi rejim hapishanelerindeki şartlara ve olanlara ışık tuttuğunu vurgulayan Mustafa şunları kaydetti:

"Sezar'ın fotoğrafları, olanların ne kadar sürdüğünü ve bir deri bir kemik kalan cesetlerden, insanların açlıktan öldüğünü gösteriyor. Gözlerinin çıkarılması nedeniyle insanlara korkunç şekilde işkence edildiğini ortaya koyuyor. Fotoğraflar, cesetlerdeki koyu renkli izler ve deride erimeden yola çıkarak elektrik, asit ve diğer maddelerin kullanıldığını gösteriyor. Çocukların ve yaşlıların öldürüldüğü görülüyor. Fotoğraflarda bunlar vardı ve şimdi Sednaya Hapishanesi'ndekilerin serbest kalmasıyla bunu görüyoruz."

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Mustafa, Sednaya Hapishanesi'ndeki durumun korkunç olduğunun altını çizerek, "yer altındaki hücrelerin diğerlerine göre çoğunlukta olduğunu" dile getirdi.

Sednaya dışında, bilinmeyen diğer yer altı hapishaneleri olduğunu ve bunları bulmaya çalıştıklarını kaydeden Mustafa, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada (hapishanelerde) hiç ışık yok. Bir odada 100 kişinin tutulduğundan bahsediyoruz. İnsanların oturması için yer yok. Hepsi ayakta durmak zorunda çünkü oturursanız çok yer kaplarsınız. Havalandırma yok, neredeyse hiç yemek yok ve insanlar düzenli olarak ölüyor. Temizlik yok. Bir kere tuvalete gidiyorsunuz, tuvalete giderken ve dönerken dövülüyorsunuz. Bazen, tuvalete giden insanlar sağ dönmüyor ya da korkunç şekilde yaralanıyor. Gerçekten çok korkunç."

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

"ÇOK ÖFKE VARDI AMA HİÇ EYLEM YOKTU"

Mustafa, Sezar'ın fotoğraflarının uluslararası toplumdaki yansımalarına da değinerek "Çok öfke vardı ama hiç eylem yoktu. Uluslararası toplum kendini utandırdı ve bu eylemsizlikten kaynaklanan utancı ömür boyu duyacak." dedi.

Bazı ülkelerde bazı adımlar atılmasına rağmen Suriye'deki iç savaş boyunca elde edebildikleri tek kazancın "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" olduğunu belirten Mustafa, Sezar'ın Kongre'de tanıklık etmesi ve birçok kişinin destek vermesiyle bunun elde edildiğini ifade etti.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Mustafa, "Uluslararası kuruluşlar da hiçbir şey yapmadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), tutuklama kararı bile çıkarmadı ya da bir dava bile açmadı. Ama şimdi Allah'ın izniyle, Şam'da bir mahkeme kuracağız ve bu tutsaklarla ilgili emir veren, işkence yapan, Beşşar Esed dahil, bu savaş suçlularını sorumlu tutacağız." dedi.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

ESAD REJİMİNİN İŞKENCE MERKEZİ

Uluslararası kuruluşların yayımladığı raporlara göre, Şam'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Askeri Hapishanesi'nin Mart 2011'deki olayların ardından rejim karşıtı barışçıl göstericilerin tutulduğu bir üsse dönüştüğü belirtiliyor.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Raporlarda, devrilen rejim yetkililerinin cezaevinde alıkoydukları binlerce kişinin öldürülmesini sessiz ve sistematik şekilde organize ettikleri aktarılıyor.

Rejimin, Sednaya'da alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu aktaran raporlar, tutsaklara defalarca işkence yapıldığını ve sistematik olarak onları yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

"SEZAR FOTOĞRAFLARI"

Suriye rejim ordusunda görev yapan ve iç savaş boyunca askeri hastanelere getirilen cesetleri kayıt altına almakla sorumlu "Sezar" kod adlı askerin çektiği fotoğrafların, rejim tarafından işkence ve insanlık dışı yöntemlerle öldürüldüğü belirlenen, yaşları 20 ile 40 arasında değişen yaklaşık 11 bin kişiye ait olduğu düşünülüyor.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Mayıs 2011 ve Ağustos 2013 tarihleri arasında çekilen fotoğraflarda yer alan cesetlerdeki yaralar, rejim güçlerinin askeri tesislerinde tutulanların nasıl işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü gösterdiği için kanıt değeri taşıyor.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

"Sezar" kod adlı askerin çektiği 55 bin kadar fotoğraf, 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayımlanmıştı.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Söz konusu fotoğraflar, Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!
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