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Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek! Gündemde ne var?

Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmeler diplomatik temasları da hızlandırdı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından temaslarına hız veren Başkan Erdoğan bugün Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek. Erdoğan ve Orban'ın Rusya-Ukrayna meselesi Avrupa ve Suriye'de yaşanan gelişmeleri de masaya yatırması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:38 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 10:00
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul edecek! Gündemde ne var?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Suriye'de halkına kan kusturan Baas rejiminin devrilmesi ile birlikte Beşar Esad rejini sona erdi. Suriye'de yaşanan gelişmelerle birlikte temaslarına hız veren Başkan Erdoğan, NATO'dan Avrupa'ya ve Afrika'ya kadar birçok liderle temas kurdu.

VİKTOR ORBANI KABUL EDECEK
Başkan Erdoğan bugün de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek.

Viktor Orban ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Viktor Orban ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Orban'ın bugün Türkiye'yi ziyaret edecek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.

Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Kovacs, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orban'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Kovacs, Orban'ın "Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri, barış beklentilerini ve ikili ilişkileri" ele almak amacıyla Erdoğan ile bir araya geleceğini aktardı.

Kovacs'ın X paylaşımıKovacs'ın X paylaşımı

Zoltan Kovacs, ikili görüşmenin ardından Orban'ın 2024 Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni'ne katılacağını belirtti.

SURİYE DE MASADA
Görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım da ele alınacak. iki liderin bölgesel barış ve istikrarın sağlanması konusunda ortak bir vizyon geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

NATO VE AB İÇİN YENİ ADIMLAR
NATO ve Avrupa Birliği çerçevesindeki ortak çalışmaların da değerlendirileceği bu zirve, Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesine yönelik yeni adımlar atılması açısından büyük önem taşıyor.

ŞUYOK DA GELECEK
Başkan Erdoğan daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamaş Şuyok ile de görüşecek.

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