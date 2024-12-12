Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul edecek! Gündemde ne var?

SURİYE DE MASADA

Görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım da ele alınacak. iki liderin bölgesel barış ve istikrarın sağlanması konusunda ortak bir vizyon geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

NATO VE AB İÇİN YENİ ADIMLAR

NATO ve Avrupa Birliği çerçevesindeki ortak çalışmaların da değerlendirileceği bu zirve, Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesine yönelik yeni adımlar atılması açısından büyük önem taşıyor.

ŞUYOK DA GELECEK

Başkan Erdoğan daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamaş Şuyok ile de görüşecek.