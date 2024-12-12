Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul edecek! Gündemde ne var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarını sürdürüyor.
Suriye'de halkına kan kusturan Baas rejiminin devrilmesi ile birlikte Beşar Esad rejini sona erdi. Suriye'de yaşanan gelişmelerle birlikte temaslarına hız veren Başkan Erdoğan, NATO'dan Avrupa'ya ve Afrika'ya kadar birçok liderle temas kurdu.
VİKTOR ORBANI KABUL EDECEK
Başkan Erdoğan bugün de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek.
Viktor Orban ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Orban'ın bugün Türkiye'yi ziyaret edecek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.
Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Kovacs, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orban'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Kovacs, Orban'ın "Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri, barış beklentilerini ve ikili ilişkileri" ele almak amacıyla Erdoğan ile bir araya geleceğini aktardı.
Kovacs'ın X paylaşımı
Zoltan Kovacs, ikili görüşmenin ardından Orban'ın 2024 Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni'ne katılacağını belirtti.