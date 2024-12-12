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Suriye'nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara'ya kırdı | Blinken ve Leyen'in ziyaretlerinin perde arkası

Esad'sız Suriye'de yeni dönem şekillenirken Türkiye kritik aktör olarak hem sahada hem de masadaki yerini koruyor. ABD ve Avrupa da bu gerçekliğin farkında. Bu bağlamda Ankara - Washington - Brüksel hattında "Suriye" gündemli diplomasi köprüsü kuruldu. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen rotayı Ankara'ya kırdı. ABD'ye "DEAŞ bahanesiyle PKK'yı destekleme" mesajı verilip Türkiye'nin "Terörsüz Suriye PKK'sız Fırat" tutumu iletilecek. Avrupa Birliği ile Suriye'nin yeniden inşası ve Suriyelilerin geri dönüşünün masaya yatırılması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 10:30 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 10:59
Suriye’nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara’ya kırdı | Blinken ve Leyen’in ziyaretlerinin perde arkası

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Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi 54 yıllık Esad mezalimi sona erdi.

Elinde yüz binlerce Suriyelinin kanını taşıyan Beşar Esad, pılını pırtını toplayıp beraberinde götürdüğü milyonlarca dolar ile Moskova'ya sığındı. "Mülteci diktatör" ardında enkaz bir Suriye bıraktı.

ABD - AVRUPA - TÜRKİYE HATTINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Şam'da yeni kurulacak dengeler ve ülkenin toprak bütünlüğünü sağlama çabaları sürerken Türkiye en kritik aktör olarak sahnede. ABD ve Avrupa'nın Ankara ile olan "Suriye" konu başlıklı diplomasi trafiği ivme kazandı.

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BLINKEN'I GİDERAYAK "SURİYE" SANCISI TUTTU... APAR TOPAR GELİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken görevi devretmesine sayılı günler kala "jet" bir planlamayla Türkiye'ye gelme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken'ı Bakanlıkta kabul edecek.

TAKVİM.COM.TR ARKA PLANI YAZDI

Takvim.com.tr, Washington - Ankara hattındaki görüşmenin arka planını "Özgür Fırat'ın Şafağı" başlıklı manşetiyle okurlarına aktardı. Suriye'nin kuzeyini ve Fırat hattını PKK/YPG'den arındıran Özgürlük Şafağı operasyonlarının ABD ve YPG'de hazımsızlık yaptığını vurguladı.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla (Takvim.com.tr)

Beyaz Saray "Türkiye'nin operasyonları sorunlu" diyerek Ankara'yı hedef aldı, teröristlere arka çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le bir araya gelip Türkiye'ye karşı terör örgütüne destek verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul edecek (Takvim.com.tr)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul edecek (Takvim.com.tr)

MESAJ NET... "SINIRLARIMDA TERÖRİST İSTEMİYORUM" , "DEAŞ BAHANESİYLE PKK'YI DESTEKLEME"

Fidan - Blinken görüşmesinde Türkiye'nin "Terörsüz Suriye" duruşunun net bir şekilde ABD'ye iletilmesi bekleniyor.

ABD'ye 2019'da varılan mutabakatın şartlarına uyması, terör örgütünün Türkiye sınırlarından 30 kilometre derinlikte temizlenmesi uyarısı yapılacak. DEAŞ'la mücadele konusunda da Türkiye'nin devrede olacağı vurgulanacak. ABD'ye "DEAŞ bahanesiyle PKK/YPG'yi destekleme" mesajı verilecek.

Ankara'nın masasında Suriye'nin geçiş hükümetiyle birlikte bölgeyi terörden arındırma seçeneği de yatıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)


AB "SURİYE" GÜNDEMİYLE GELİYOR... ÖNCELİK SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ
ABD'nin yanı sıra Avrupa da Suriye gündemiyle Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

Von der Leyen bu görüşmeyle de yetinmeyip Türkiye'de yüz yüze görüşmeye karar verdi. AB Komisyonu Başkanı'nın hafta başı olması beklenen ziyareti hem zamanlama hem de içerik açısından dikkat çekiyor.

Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak için gerekli şart ve koşulların oluşturulması da Türkiye'nin öncelikleri arasında. Türkiye'nin şartlar oluştuğunda ülkenin yeniden imarında aktif rol oynaması bekleniyor. Bu bağlamda AB ile iş birliği ele alınabilir.

Von der Leyen'in ziyaretinin 19-20 Aralık'ta Brüksel'de bir araya getirecek olan AB Zirvesi öncesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

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