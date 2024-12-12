Suriye’nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara’ya kırdı | Blinken ve Leyen’in ziyaretlerinin perde arkası

Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi 54 yıllık Esad mezalimi sona erdi.
Elinde yüz binlerce Suriyelinin kanını taşıyan Beşar Esad, pılını pırtını toplayıp beraberinde götürdüğü milyonlarca dolar ile Moskova'ya sığındı. "Mülteci diktatör" ardında enkaz bir Suriye bıraktı.
ABD - AVRUPA - TÜRKİYE HATTINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Şam'da yeni kurulacak dengeler ve ülkenin toprak bütünlüğünü sağlama çabaları sürerken Türkiye en kritik aktör olarak sahnede. ABD ve Avrupa'nın Ankara ile olan "Suriye" konu başlıklı diplomasi trafiği ivme kazandı.
BLINKEN'I GİDERAYAK "SURİYE" SANCISI TUTTU... APAR TOPAR GELİYOR
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken görevi devretmesine sayılı günler kala "jet" bir planlamayla Türkiye'ye gelme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken'ı Bakanlıkta kabul edecek.
TAKVİM.COM.TR ARKA PLANI YAZDI
Takvim.com.tr, Washington - Ankara hattındaki görüşmenin arka planını "Özgür Fırat'ın Şafağı" başlıklı manşetiyle okurlarına aktardı. Suriye'nin kuzeyini ve Fırat hattını PKK/YPG'den arındıran Özgürlük Şafağı operasyonlarının ABD ve YPG'de hazımsızlık yaptığını vurguladı.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla (Takvim.com.tr)
Beyaz Saray "Türkiye'nin operasyonları sorunlu" diyerek Ankara'yı hedef aldı, teröristlere arka çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le bir araya gelip Türkiye'ye karşı terör örgütüne destek verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul edecek (Takvim.com.tr)
MESAJ NET... "SINIRLARIMDA TERÖRİST İSTEMİYORUM" , "DEAŞ BAHANESİYLE PKK'YI DESTEKLEME"
Fidan - Blinken görüşmesinde Türkiye'nin "Terörsüz Suriye" duruşunun net bir şekilde ABD'ye iletilmesi bekleniyor.
ABD'ye 2019'da varılan mutabakatın şartlarına uyması, terör örgütünün Türkiye sınırlarından 30 kilometre derinlikte temizlenmesi uyarısı yapılacak. DEAŞ'la mücadele konusunda da Türkiye'nin devrede olacağı vurgulanacak. ABD'ye "DEAŞ bahanesiyle PKK/YPG'yi destekleme" mesajı verilecek.
Ankara'nın masasında Suriye'nin geçiş hükümetiyle birlikte bölgeyi terörden arındırma seçeneği de yatıyor.