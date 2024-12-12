Suriye’nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara’ya kırdı | Blinken ve Leyen’in ziyaretlerinin perde arkası

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)





AB "SURİYE" GÜNDEMİYLE GELİYOR... ÖNCELİK SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

ABD'nin yanı sıra Avrupa da Suriye gündemiyle Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirdi.



Von der Leyen bu görüşmeyle de yetinmeyip Türkiye'de yüz yüze görüşmeye karar verdi. AB Komisyonu Başkanı'nın hafta başı olması beklenen ziyareti hem zamanlama hem de içerik açısından dikkat çekiyor.



Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak için gerekli şart ve koşulların oluşturulması da Türkiye'nin öncelikleri arasında. Türkiye'nin şartlar oluştuğunda ülkenin yeniden imarında aktif rol oynaması bekleniyor. Bu bağlamda AB ile iş birliği ele alınabilir.



Von der Leyen'in ziyaretinin 19-20 Aralık'ta Brüksel'de bir araya getirecek olan AB Zirvesi öncesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

