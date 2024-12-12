Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

Cam ve çelikten oluşan fütüristik kuleler şehrin merkezindeki hemen her yerden görülebiliyor.

Plazalar Rus bankaları ve finans kuruluşlarının yanı sıra bilişim ve telekomünikasyon şirketlerinin ofislerine de ev sahipliği yapıyor. Ukrayna'da 2022'de savaş başlamadan önce, her beş ofisten biri Batılı bir şirket tarafından işgal edilmişti. Genç Ruslar, gökdelenlerin fonunda TikTok ve Instagram fotoğrafları için poz vermek üzere her türlü hava koşulunda bölgeye akın ediyor.

Ancak Moscow City'deki herkes elit tabakanın bir üyesi değil. Bölgeden sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde, Sovyet döneminden kalma beş katlı bir bina kümesi bulunuyor.

Burada yaşayanların çoğu, daha görkemli inşaat projelerine yer açmak için tahliye ediliyor.