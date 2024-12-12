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Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

Rusya'da yıllardır çok sayıda mülk satın alan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, Moskova'ya sığındı. Eşi Esma ve üç çocuğu ile Rusya'ya kaçan Esad'ın burada ne kadar kalacağı bilinmese de lüks içinde yaşayacağı ortada. İşte, Beşar Esad'ın Moskova'da yaşayacağı lüks plaza...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 15:42 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 15:49
Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, Rusya'daki mülkleri ile gündem olmaya devam ediyor. Suriye'de uyuşturucu imparatorluğu kuran ve ailesine milyarlarca dolar akıtan devrik Esad, yıllardır yatırım yaptığı Rusya'da da refah içinde yaşıyor.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

DEVRİK DİKTATÖR ESAD MOSKOVA'DA

Kremlin pazartesi günü, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beşar Esad'a "insani gerekçelerle" Rusya'da sığınma hakkı verdiğini söyledi.

Beşar Esad’ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon’dan milyarlarca dolar akıyordu: Başında Mahir Esad var
Beşar Esad'ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon'dan milyarlarca dolar akıyordu: Başında Mahir Esad var

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

Eşi Esma ve üç çocuğu ile Moskova'ya kaçan Beşar Esad'ın ne kadar süre burada kalacağı bilinmiyor.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

ULTRA LÜKS İLTİCA

Rusya'da yıllardır çok sayıda mülk satın alan devrik diktatörün lüks içinde yaşayacağı ise açıkça ortada.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

AVRUPA'NIN EN YÜKSEK GÖKDELENİYDİ

Esad'ın satın aldığı dairelerin çoğu, bir zamanlar Avrupa'nın en yüksek gökdeleni olan ikiz kuleli bir gökdelen olan City of Capitals kompleksinde bulunuyor. Diğerleri, Moskova'nın en yüksek binası olan yakındaki Federation Tower'da. Bu daireler reklamlarda şehrin panoramik manzarasına sahip pahalı döşenmiş daireler tanıtılıyor.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

Cam ve çelikten oluşan fütüristik kuleler şehrin merkezindeki hemen her yerden görülebiliyor.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

GENÇLER FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN GİDİYOR

Plazalar Rus bankaları ve finans kuruluşlarının yanı sıra bilişim ve telekomünikasyon şirketlerinin ofislerine de ev sahipliği yapıyor. Ukrayna'da 2022'de savaş başlamadan önce, her beş ofisten biri Batılı bir şirket tarafından işgal edilmişti. Genç Ruslar, gökdelenlerin fonunda TikTok ve Instagram fotoğrafları için poz vermek üzere her türlü hava koşulunda bölgeye akın ediyor.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

Ancak Moscow City'deki herkes elit tabakanın bir üyesi değil. Bölgeden sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde, Sovyet döneminden kalma beş katlı bir bina kümesi bulunuyor.

Burada yaşayanların çoğu, daha görkemli inşaat projelerine yer açmak için tahliye ediliyor.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

İşte, Esad'ın Moskova'daki lüks hayatından kareler...

Fotoğraflar The Times'tan alınmıştır.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

İşte, Esad'ın Moskova'daki lüks hayatından kareler...

Fotoğraflar Daily Mail'den alınmıştır.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

İşte, Esad'ın Moskova'daki lüks hayatından kareler...

Fotoğraflar Daily Mail'den alınmıştır.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

İşte, Esad'ın Moskova'daki lüks hayatından kareler...

Fotoğraflar Daily Mail'den alınmıştır.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

İşte, Esad'ın Moskova'daki lüks hayatından kareler...

Fotoğraflar Daily Mail'den alınmıştır.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

İşte, Esad'ın Moskova'daki lüks hayatından kareler...

Fotoğraflar Daily Mail'den alınmıştır.

Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

İşte, Esad'ın Moskova'daki lüks hayatından kareler...

Fotoğraflar Daily Mail'den alınmıştır.

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