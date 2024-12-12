Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, Rusya'daki mülkleri ile gündem olmaya devam ediyor. Suriye'de uyuşturucu imparatorluğu kuran ve ailesine milyarlarca dolar akıtan devrik Esad, yıllardır yatırım yaptığı Rusya'da da refah içinde yaşıyor.
DEVRİK DİKTATÖR ESAD MOSKOVA'DA
Kremlin pazartesi günü, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beşar Esad'a "insani gerekçelerle" Rusya'da sığınma hakkı verdiğini söyledi.
Eşi Esma ve üç çocuğu ile Moskova'ya kaçan Beşar Esad'ın ne kadar süre burada kalacağı bilinmiyor.
ULTRA LÜKS İLTİCA
Rusya'da yıllardır çok sayıda mülk satın alan devrik diktatörün lüks içinde yaşayacağı ise açıkça ortada.
AVRUPA'NIN EN YÜKSEK GÖKDELENİYDİ
Esad'ın satın aldığı dairelerin çoğu, bir zamanlar Avrupa'nın en yüksek gökdeleni olan ikiz kuleli bir gökdelen olan City of Capitals kompleksinde bulunuyor. Diğerleri, Moskova'nın en yüksek binası olan yakındaki Federation Tower'da. Bu daireler reklamlarda şehrin panoramik manzarasına sahip pahalı döşenmiş daireler tanıtılıyor.
GENÇLER FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN GİDİYOR
Plazalar Rus bankaları ve finans kuruluşlarının yanı sıra bilişim ve telekomünikasyon şirketlerinin ofislerine de ev sahipliği yapıyor. Ukrayna'da 2022'de savaş başlamadan önce, her beş ofisten biri Batılı bir şirket tarafından işgal edilmişti. Genç Ruslar, gökdelenlerin fonunda TikTok ve Instagram fotoğrafları için poz vermek üzere her türlü hava koşulunda bölgeye akın ediyor.
Ancak Moscow City'deki herkes elit tabakanın bir üyesi değil. Bölgeden sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde, Sovyet döneminden kalma beş katlı bir bina kümesi bulunuyor.
Burada yaşayanların çoğu, daha görkemli inşaat projelerine yer açmak için tahliye ediliyor.
İşte, Esad'ın Moskova'daki lüks hayatından kareler...
Fotoğraflar The Times'tan alınmıştır.