Esad’ın katliamlarının önüne perde çeken Türkiye’deki Baas destekçileri

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ 13 YILLIK SAVAŞ BİTTİ



Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı.

HAPİSHANELERDE İŞKENCELER VE ZULÜM



Başta Sednaya olmak üzere birçok hapishanede işkence ve ölümlerin yaşandığı ortaya çıktı. Suçsuz yere tutuklu bulunanlar serbest bırakılırken birçok mahkuma ulaşma çalışmaları ise devam ediyor.