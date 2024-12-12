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Jose Mourinho yerine 3 aday! İtalyanlar duyurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde taraftarı önünde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcının yerine düşündüğü 3 ismi açıkladı. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 15:46 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 15:46
Jose Mourinho yerine 3 aday! İtalyanlar duyurdu

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 6. hafta maçında Athletic Bilbao'yu ağırladı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.

Jose Mourinho yerine 3 aday! İtalyanlar duyurdu

Beşiktaş derbisi sonrası Avrupa'dan da eli boş dönen ve son iki maçta gol dahi atamayan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.

Jose Mourinho yerine 3 aday! İtalyanlar duyurdu

Ligde de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adam, oynattığı oyun sebebiyle tepki toplamaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mourinho ile ilgili radikal bir karar almaya hazırlanıyor.

Jose Mourinho yerine 3 aday! İtalyanlar duyurdu

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao yenilgisi sonrası teknik direktör değişikliğini düşündüğünü yazdı.

Jose Mourinho yerine 3 aday! İtalyanlar duyurdu

ADAYLAR PIRLO, ALLEGRI VE TUDOR

Calciomercato kaynaklı haberde, sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho'nun yerine Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri ve Igor Tudor'u aday olarak belirlediği yazıldı.

Jose Mourinho yerine 3 aday! İtalyanlar duyurdu

Fotomaç'ta yer alan haberde 61 yaşındaki çalıştırıcının sık sık uzun süre görev yaptığı Premier Lig'e dönmek istediği ifade edildi.

Jose Mourinho yerine 3 aday! İtalyanlar duyurdu

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