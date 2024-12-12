Jose Mourinho yerine 3 aday! İtalyanlar duyurdu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 6. hafta maçında Athletic Bilbao'yu ağırladı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.
Beşiktaş derbisi sonrası Avrupa'dan da eli boş dönen ve son iki maçta gol dahi atamayan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.
Ligde de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adam, oynattığı oyun sebebiyle tepki toplamaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mourinho ile ilgili radikal bir karar almaya hazırlanıyor.