Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti

SAVUNMA SAKATLIKTAN DAĞILDI

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan ancak kafileye dahil edilen Emirhan Topçu'nun karşılaşmaya 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi başlayacağı henüz bilinmiyor.