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Beşiktaş'ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11'i netleşti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 6. haftada Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak. Çok sayıda sakat oyuncusu bulunan siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Norveç ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 11:57 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 11:57
Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu oluyor. Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti

Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu.

Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti

Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.

Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti

Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti

SAVUNMA SAKATLIKTAN DAĞILDI

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan ancak kafileye dahil edilen Emirhan Topçu'nun karşılaşmaya 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi başlayacağı henüz bilinmiyor.

Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti

Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu. Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmedi.

Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu. Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti

Siyah-beyazlılarda ailevi sebeplerden dolayı izin alan Milot Rashica da Bodo/Glimt maçı kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti

CHAMBERLAIN LİSTEDE YOK

Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için karşılaşmada görev yapamayacak. Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesinde yer alan Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı. Eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un hiç forma vermediği tecrübeli orta saha, teknik adam değişikliğinin ardından Serdar Topraktepe yönetiminde forma giymeye başladı ve ikinci maçında Fenerbahçe karşısında galibiyetinin mimarlarından oldu.

Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

İşte siyah-beyazlıların Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i;

Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Zaynutdinov, Al Musrati, Salih, Muçi, Gedson, Rafa, Semih.

Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti

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