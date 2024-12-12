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MSB'den Suriye açıklaması: "Terör örgütlerinin alan kazanmasına fırsat vermeyeceğiz" | Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı?

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz" denildi. Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair soruları da yanıtladı.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 12:03 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 12:26
MSB’den Suriye açıklaması: Terör örgütlerinin alan kazanmasına fırsat vermeyeceğiz | Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı?

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

MSB'den Suriye açıklaması!

Bakanlık kaynakları, "Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı" yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG'ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz."

MSB (AA)MSB (AA)

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİN DURUMU

Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah'ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir."

Süleyman Şah Türbesi (AA)Süleyman Şah Türbesi (AA)

MÜNBİÇ'İN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'DEN TEMİZLENMESİ

Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG'den temizlediği Münbiç ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

"Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç'in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO'nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır. Bu gelişme, Türkiye'nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir."

ISPARTA'DA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASI

Bakanlık kaynakları, Isparta'da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili sorular üzerine şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir."

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

HELİKOPTER KAZASINDAKİ ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ

Isparta'da eğitim uçuşu gerçekleştiren bir adet UH-1 tipi helikopterimiz 9 Aralık'ta kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk (Ekran görüntüsü/MSB sosyal medya)Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk (Ekran görüntüsü/MSB sosyal medya)

TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; "kaynağında, sürekli ve kapsamlı" olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Yeni bir döneme girilen Suriye'de en başından beri Suriye halkının yanında olan, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için çaba göstermeye devam eden ülkemiz;

- Bölgedeki son durumu ve tüm gelişmeleri yakından takip etmekte,
- Ülkemizin, Suriye'nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta,
- Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir.

Bu kapsamda;
- Bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiğini,
- Terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi,
- Terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

HUDUTLARDA 223 ŞAHIS YAKALANDI

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;

- Son bir hafta içerisinde 223 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 527 olmuştur.
- Son bir haftada engellenen 596 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 93 bin 326'ya ulaşmıştır.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILARIMIZ SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaktadır.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;
- Bir yıl süreyle tam bir tarafsızlık ve şeffaflık içerisinde başarıyla yerine getirdiği Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini 10 Ekim 2024'te devretmiş,
- 18 Ekim 2024'te Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığını görevini devralmış,
- 1 Aralık 2024-1 Aralık 2025 tarihleri arasında bir Komando Taburumuz ile Kosova Barış Gücü (KFOR) İhtiyat Taburu görevini,
- 2024-2028 yılları arasında Karadeniz Görev Kuvveti Komutanlığını,
- 2024-2025 yılları arasında Akdeniz Görev Kuvveti Komutanlığını,
- 24 Temmuz 2024'te 7'nci kez devraldığımız deniz haydutluğuna karşı Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151) komutasını,
- 3 Aralık 2024'te Kanada Deniz Kuvvetlerinden devraldığı NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2'nin komutasını başarıyla sürdürmektedir.

Ayrıca NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin komutası 16 Aralık'ta Romanya'dan devralınacak ve söz konusu görev 5 Temmuz 2025'e kadar deruhte edilecektir.

Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Gücü Althea Harekâtı Manevra Bölüğü rotasyonu kapsamında bir motorlu piyade bölüğümüz 1 Ocak 2025 itibarıyla İtalya'dan görevi devralacak ve 30 Haziran 2026'ya kadar 18 ay süreyle görev yapacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi de sürdürmektedir.

Bu vesileyle "Biz bir millet, iki devletiz." diyerek kardeş iki ülke halkının birlik ve beraberliğini perçinleyen Can Azerbaycan'ın Millî Lideri Merhum Haydar Aliyev'i, vefatının 21'inci yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz.

SAYIN BAKANIMIZ YARIN TBMM'DE BÜTÇE SUNUMU YAPACAK

- 8 Aralık'ta ABD, 10 Aralık'ta Birleşik Krallık Savunma Bakanları ile Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş,
- 9 Aralık'ta, Ankara'da düzenlenen 15'inci Büyükelçiler Konferansı'na katılmış, ardından Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak Ankara'da bulunan Arnavutluk Genelkurmay Başkanını kabul etmiş,
- 10 Aralık'ta, helikopter kazasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız için Isparta'da düzenlenen törene komuta kademesi ile birlikte katılmış,
- 11 Aralık'ta Irak Askerî Sanayileşme Kurumu Başkanını, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının (AGİT) Genel Sekreterliği görevine seçilen Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu, Mali'nin Ankara Büyükelçisi ile Madrid Büyükelçimizi kabul etmiştir.
Sayın Bakanımız yarın da (13 Aralık) TBMM Genel Kurulunda yapılacak Bakanlığımızın 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılacaktır.

Sayın Genelkurmay Başkanımız, 8 Aralık'ta NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanıyla, 10 Aralık'ta ise ABD Genelkurmay Başkanı ile Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir.

İSRAİL ŞİMDİ DE SURİYE TOPRAKLARINI İŞGAL EDİYOR

İsrail, bölgemizde haksız ve hukuksuz saldırılarına ve uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmektedir.

İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımına karşı tavrını açıkça ortaya koyan ülkemiz, en başından bu yana saldırıların durdurulması gerektiğini her fırsatta ifade ederek uluslararası toplumu sorumlu davranmaya davet etmiştir.

Ancak İsrail, şimdi de 1974 yılında imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir. Suriye'de barış ve güven için yeni bir fırsat doğmuşken istikrarı bozucu, gerginliği artırıcı ve sivil halkı endişeye sürükleyen aynı zamanda terör gruplarının işine yarayacak bu işgali şiddetle kınıyoruz.

Suriye'de istikrarın tesis edilmesine engel teşkil edecek saldırılar, İsrail de dâhil olmak üzere bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun yararına olmayacaktır.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİMİZ SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.

İstanbul'da gerçekleştirilen On Guard Bilgisayar Destekli Komuta Yeri tatbikatı yarın sona erecek olup Estonya'da dün (11 Aralık) başlayan Crossed Swords tatbikatı
16 Aralık'a kadar devam edecektir.

17-26 Aralık tarihleri arasında ise Pakistan'da Ayyıldız Türkiye-Pakistan İkili Sat Tatbikatı'nın yapılması planlanmaktadır.

TCG AKÇAKOCA mayın avlama gemimiz NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında 7-9 Aralık tarihleri arasında Selanik/Yunanistan'a liman ziyareti yapmıştır.

- 10-13 Aralık tarihleri arasında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında TCG KEMALREİS gemimiz tarafından Lizbon/Portekiz'e,
- 8-16 Aralık tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait SANGRAM gemisi tarafından Mersin'e liman ziyaretleri yapılmaktadır.

15-22 Aralık tarihleri arasında;
- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU tarafından İzmir'e,
- Fransa Deniz Kuvvetlerine ait COURBET gemisi tarafından ise Antalya'ya liman ziyaretleri planlanmaktadır.

Ayrıca 19 Aralık'ta Romanya hava sahasında icra edilecek Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanacaktır.

SARP KULELİ GELİŞTİRİLMİŞ ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICININ KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANDI

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda, Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.

PERSONEL TEMİN FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.

- "Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini",
- Türk Silahlı Kuvvetlerine "Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" ve "Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" başvuruları 15 Aralık'ta sona erecek,
- "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini" başvuruları ise 28 Aralık'a kadar yapılabilecektir.

Sonuç olarak Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

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