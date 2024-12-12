Büyük Marmara depremini tetikler mi? Çanakkale sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy o hattı işaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 14.34'te 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 25,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depreme ilişkin Çanakkale Valisi Ömer Toraman,yaptığı açıklamada, "Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ? ŞÜKRÜ ERSOY'DAN UYARI

Saroz Körfezi'nde dün meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgenin sismik hareketliliğini bir kez daha gündeme getirdi. İstanbul'dan bile hissedilen sarsıntı, Kuzey Anadolu Fayı'nın aktifliğini ve bölgenin deprem potansiyelini gözler önüne serdi.

Şükrü Ersoy (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Depremin ardından A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Saroz Körfezi'nin bir çöküntü alanı olduğunu belirterek, "Bu bölge, Kuzey Anadolu Fayı'nın batı ucundaki çöküntü alanıdır ve geçmişte 6.5 büyüklüğüne varan depremlerle sarsılmıştır. Burası, Gökçeada'nın kuzeyindeki bölgeden itibaren aktif bir fay hattıdır. Bu tür depremler, fayların ne kadar canlı olduğunu gösteriyor" dedi.