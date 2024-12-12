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Büyük Marmara depremini tetikler mi? Çanakkale sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy o hattı işaret etti

Çanakkale Eceabat açıklarında saat 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin uyarıcı nitelikte olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy Marmara depremine dikkat çekerek, "Bu sarsıntılar bölgenin ne kadar canlı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı. Şükrü Ersoy, "Bu sallantılar, deprem hazırlıklarımızı süratle tamamlamamız gerektiğini hatırlatıyor." dedi.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 15:51 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 16:21
Büyük Marmara depremini tetikler mi? Çanakkale sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy o hattı işaret etti

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Ege Denizi'nin Çanakkale Eceabat açıklarında deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 14.34'te 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 25,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Çanakkale depremini Prof. Dr. Şükrü Ersoy yorumladı!

Depreme ilişkin Çanakkale Valisi Ömer Toraman,yaptığı açıklamada, "Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ? ŞÜKRÜ ERSOY'DAN UYARI
Saroz Körfezi'nde dün meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgenin sismik hareketliliğini bir kez daha gündeme getirdi. İstanbul'dan bile hissedilen sarsıntı, Kuzey Anadolu Fayı'nın aktifliğini ve bölgenin deprem potansiyelini gözler önüne serdi.

Şükrü Ersoy (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Şükrü Ersoy (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Depremin ardından A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Saroz Körfezi'nin bir çöküntü alanı olduğunu belirterek, "Bu bölge, Kuzey Anadolu Fayı'nın batı ucundaki çöküntü alanıdır ve geçmişte 6.5 büyüklüğüne varan depremlerle sarsılmıştır. Burası, Gökçeada'nın kuzeyindeki bölgeden itibaren aktif bir fay hattıdır. Bu tür depremler, fayların ne kadar canlı olduğunu gösteriyor" dedi.

Marmara bölgesi Fay hatları (AA)Marmara bölgesi Fay hatları (AA)

1912 ŞARKÖY-MÜREFTE DEPREMİ UNUTULMAMALI
Prof. Dr. Ersoy, bölgedeki en büyük sismik felaketlerden biri olarak bilinen 1912 Şarköy-Mürefte depremini hatırlatarak, "Bu deprem 7.3 büyüklüğünde olmuş ve Tekirdağ civarındaki 300 köyü yıkmıştı. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bu felaket, kara üzerinden takip edilebilen ve Marmara Denizi'ne kadar uzanan bir fay kırığı bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından A Haber yayınına bağlanan Şükrü Ersoy önemli bilgiler verdiDepremin ardından A Haber yayınına bağlanan Şükrü Ersoy önemli bilgiler verdi

UYARI NİTELİĞİNDE DEPREMLER
Son yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin yıkıcı olmadığını ancak uyarıcı nitelikte olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bu bölge Marmara'dan Saroz'a kadar aktif bir alan. Zaman zaman 4'ün üzerine çıkan depremler, bölgenin hareketliliğini ortaya koyuyor. Bu sarsıntılar gelecekteki Marmara depremini tetikler demiyorum ama bölgenin ne kadar canlı olduğunu gösteriyor." dedi.

HIZLI HAREKETE GEÇİLMELİ
Depremlerin birer uyarı olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ersoy, "6 büyüklüğüne ulaşan depremler tehdit edici hale gelir. Bu tür sarsıntılar, deprem hazırlıklarımızı süratle tamamlamamız gerektiğini hatırlatıyor." dedi.

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