İsrail basını da katletti: 2024’te öldürülen 3 gazeteciden 1’ini siyonist ordu öldürdü

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) raporu, bu yıl dünya genelinde doğal olmayan gazeteci ölümlerinin 3'te 1'inden İsrail ordusunun sorumlu olduğunu ortaya koydu.
2024 RAPORUNDA İSRAİL KATLİAMI
RSF, dünya genelindeki gazetecilerin durumuna ilişkin 2024 raporunu yayımladı. Rapora göre, dünya genelinde 2024'te 550 gazeteci tutuklu, 55 gazeteci esir ve 95 gazeteci ise kayıp durumunda bulunuyor.
İsrail 2024'te gazetecileri katletti. (AA)
BU YIL 54 GAZETECİ KATLEDİLDİ
Bu yıl dünya genelinde 54 gazeteci öldürülürken, bu son 5 yılın en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu gazetecilerin çoğu, çatışma ortamında öldürüldü.
3 GAZETECİDEN BİRİNİ İSRAİL ÖLDÜRDÜ
Bu yıl dünyada her 3 gazeteciden biri İsrail ordusunun bombaları altında hayatını kaybetti. Bunlardan 16'sı Gazze'de, 2'si ise Lübnan'da yaşamını kaybetti.
Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen gazeteci sayısı 145'i aşarken, bunlardan en az 35'i İsrail ordusu tarafından hedef alınarak veya görev başında öldürüldü.
İsrail 2024'te gazetecileri katletti. (AA)
Gazze ve Lübnan'da onlarca gazetecinin mesleği nedeniyle hedef alınarak İsrail tarafından öldürüldüğüne dair yeterince delile sahip olduğunu belirten RSF, şu ana kadar, İsrail ordusunun gazetecilere karşı savaş suçu işlediği gerekçesiyle 4 şikayeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) iletti.
İsrail, bu yıl gazeteciler için en büyük 3. hapishane haline geldi.