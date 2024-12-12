İsrail basını da katletti: 2024’te öldürülen 3 gazeteciden 1’ini siyonist ordu öldürdü

İsrail 2024'te gazetecileri katletti. (AA)

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, İsrail'in Gazze'de hedef alarak öldürdüğü gazetecilerle ilgili, "Bu muhabirlerin çoğunun kimliği belirlenebiliyordu ve statüleri nedeniyle korunuyorlardı ancak yine de uluslararası sözleşmeleri kasten göz ardı eden İsrail'in saldırılarında öldürüldüler." ifadesini kullandı.

Bruttin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yabancı gazetelerin girmesinin yasaklandığını kaydederek, "Gazze, 2024'te gazeteciler için en tehlikeli bölge haline geldi; burada gazetecilik bile yok olma tehdidi altında." değerlendirmesinde bulundu.