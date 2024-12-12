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İsrail basını da katletti: 2024'te öldürülen 3 gazeteciden 1'ini siyonist ordu öldürdü

Yıllardır Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'in bu yıl dünya genelinde doğal olmayan gazeteci ölümlerinin 3'te 1'inden sorumlu olduğu belgelendi. Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) raporunda bu yıl dünya genelinde 54 gazeteci öldürülürken, bunun son 5 yılın en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 17:31 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 17:31
İsrail basını da katletti: 2024’te öldürülen 3 gazeteciden 1’ini siyonist ordu öldürdü

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Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) raporu, bu yıl dünya genelinde doğal olmayan gazeteci ölümlerinin 3'te 1'inden İsrail ordusunun sorumlu olduğunu ortaya koydu.

2024 RAPORUNDA İSRAİL KATLİAMI

RSF, dünya genelindeki gazetecilerin durumuna ilişkin 2024 raporunu yayımladı. Rapora göre, dünya genelinde 2024'te 550 gazeteci tutuklu, 55 gazeteci esir ve 95 gazeteci ise kayıp durumunda bulunuyor.

İsrail 2024'te gazetecileri katletti. (AA)İsrail 2024'te gazetecileri katletti. (AA)

BU YIL 54 GAZETECİ KATLEDİLDİ

Bu yıl dünya genelinde 54 gazeteci öldürülürken, bu son 5 yılın en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu gazetecilerin çoğu, çatışma ortamında öldürüldü.

3 GAZETECİDEN BİRİNİ İSRAİL ÖLDÜRDÜ

Bu yıl dünyada her 3 gazeteciden biri İsrail ordusunun bombaları altında hayatını kaybetti. Bunlardan 16'sı Gazze'de, 2'si ise Lübnan'da yaşamını kaybetti.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen gazeteci sayısı 145'i aşarken, bunlardan en az 35'i İsrail ordusu tarafından hedef alınarak veya görev başında öldürüldü.

İsrail 2024'te gazetecileri katletti. (AA)İsrail 2024'te gazetecileri katletti. (AA)

Gazze ve Lübnan'da onlarca gazetecinin mesleği nedeniyle hedef alınarak İsrail tarafından öldürüldüğüne dair yeterince delile sahip olduğunu belirten RSF, şu ana kadar, İsrail ordusunun gazetecilere karşı savaş suçu işlediği gerekçesiyle 4 şikayeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) iletti.

İsrail, bu yıl gazeteciler için en büyük 3. hapishane haline geldi.

İsrail 2024'te gazetecileri katletti. (AA)İsrail 2024'te gazetecileri katletti. (AA)

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, İsrail'in Gazze'de hedef alarak öldürdüğü gazetecilerle ilgili, "Bu muhabirlerin çoğunun kimliği belirlenebiliyordu ve statüleri nedeniyle korunuyorlardı ancak yine de uluslararası sözleşmeleri kasten göz ardı eden İsrail'in saldırılarında öldürüldüler." ifadesini kullandı.

Bruttin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yabancı gazetelerin girmesinin yasaklandığını kaydederek, "Gazze, 2024'te gazeteciler için en tehlikeli bölge haline geldi; burada gazetecilik bile yok olma tehdidi altında." değerlendirmesinde bulundu.

Vahşetin bir başka boyutu! İsrailin Gazzede 1 yılda öldürdüğü gazeteci sayısı dünyada her sene öldürülenlerin 2 katıVahşetin bir başka boyutu! İsrailin Gazzede 1 yılda öldürdüğü gazeteci sayısı dünyada her sene öldürülenlerin 2 katı
Vahşetin bir başka boyutu! İsrail'in Gazze'de 1 yılda öldürdüğü gazeteci sayısı dünyada her sene öldürülenlerin 2 katı

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