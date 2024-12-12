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MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Emevi Camii'nde namaz kıldı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın 61 yıllık BAAS rejimin çökmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a gittiği bildirildi. Kalın'ın yanındaki heyetle birlikte Emevi Camii'nde namaz kıldığı öğrenildi. MİT Başkanı halk tarafından tekbirlerle karşılandı.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 17:38 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 18:01
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da: Emevi Camii’nde namaz kıldı!

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Türkiye'den bölgeye kritik bir ziyaret gerçekleştirildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kıldı!


MİT BAŞKANI KALIN ÖZRÜRLÜK DEVRİMİNİN MERKEZİ ŞAM'DA

İbrahim Kalın Şam'da (İHA)İbrahim Kalın Şam'da (İHA)

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

İbrahim Kalın Şam'da (İHA)İbrahim Kalın Şam'da (İHA)

EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDI

Kalın yanındaki Türk heyetiyle birlikte Emevi Camii'nde namaz kıldığı öğrenildi.

İbrahim Kalın Şam'da (İHA)İbrahim Kalın Şam'da (İHA)

TEKBİRLERLE KARŞILANDI

;Kalın'a kalabalık bir Suriyeli heyeti de eşlik etti. MİT Başkanı halk tarafından tekbirlerle karşılandı.

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⁠SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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