Başkan Erdoğan "Somaliland" krizi için devrede: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve ile Etiyopya arasındaki krizin çözümü için devrede.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. (AA)

SOMALİ CUMHURBAŞKANI KÜLLİYE'DE

Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.





Külliye'deki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 4), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 3), Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın (sağ 2) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sağda) da yer aldı. (AA)



Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

KRİZİN PERDE ARKASI



Somali, Yemen Denizi kıyılarında bulunan Somaliland'i kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve iki ülke arasında yapılan bu anlaşmayı Somali'nin toprak bütünlüğüne bir saldırı olarak nitelendiriyor.