Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç ekranı 2024! Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi 2024-2025!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 20 bin öğretmen ataması sürecinde mülakat aşamasının sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Sözlü sınavlardan geçen binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Bakan Yusuf Tekin'in süreçle ilgili yaptığı açıklamalar ve resmi duyurular adaylar için büyük önem taşırken e-Devlet platformu sık sık kontrol ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ve tercihler, 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde alındı. 1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında tamamlandı.



Ancak henüz 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak. " dedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.