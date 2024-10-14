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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç ekranı 2024! Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi 2024-2025!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 20 bin öğretmen ataması için süreçte kritik aşamaya gelindi. Ön başvuru ve sözlü sınavların tamamlanmasının ardından adaylar mülakat sonuçlarını heyecanla bekliyor. Bakan Yusuf Tekin’in süreçle ilgili yaptığı son açıklamalar yakından takip edilirken gözler Danıştay’ın sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına ilişkin kararına çevrilmiş durumda.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 06:08 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 07:02
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç ekranı 2024! Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi 2024-2025!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 20 bin öğretmen ataması sürecinde mülakat aşamasının sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Sözlü sınavlardan geçen binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Bakan Yusuf Tekin'in süreçle ilgili yaptığı açıklamalar ve resmi duyurular adaylar için büyük önem taşırken e-Devlet platformu sık sık kontrol ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ve tercihler, 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde alındı. 1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında tamamlandı.

Ancak henüz 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak. " dedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuç duyurusu ardından adaylar, e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç ekranı 2024! Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi 2024-2025!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SONUÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdırıldığı iddiasına şu yanıtı verdi:
"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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